مثير بالصور و الفيديو .. مدرسة بحال ''الكوري'' ضواحي آسفي و أولياء التلاميذ يوجهون رسالة إستعطاف لـ'' حصاد'' ﻿

عبرت ساكنة ''دوار الكراكبة'' بجماعة '' الكورعاني'' التابعة ترابيا لجمعة ''سحيم'' إقليم آسفي , عن سخطها و تدمرها الشديد من الحالة المأساوية و المزرية التي تعيشها المدرسة الوحيدة بالدوار حيث تظهر الصور التي

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

عبرت ساكنة "دوار الكراكبة" بجماعة " الكورعاني" التابعة ترابيا لجمعة "سحيم" إقليم آسفي , عن سخطها و تدمرها الشديد من الحالة المأساوية و المزرية التي تعيشها المدرسة الوحيدة بالدوار حيث تظهر الصور التي توصلت بها "شوف تيفي" أن هذه المدرسة المتآكلة الجدران و المتهالكة الحيطان لا تصلح بشكل نهائي للدراسة و التحصيل تشبه إلى حد كبير تلك الدور المهجورة .

و أكد مصدر من "دوار الكراكبة" أن المدرسة الوحيدة المتواجدة بالدوار يقصدها أكثر من 250 تلميذ و تلميذة , ليست بها إلا أربعة لا تحتوي على أية معدات من أجل التلقين و التعليم ولا الشروط الدنيا الوجب توفرها في تمكين التلاميذ الصغار من التحصيل و المعرفة.

و أضاف المصدر أن أولياء التلاميذ و عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة , نظموا عدد من التظاهرات و طرقوا عدد من الأبواب من أجل فتح تحقيق و إيفاد لجنة لهذه المؤسسة التعليمية , حيث طرقت باب مندوبية التربية الوطنية بمدينة آسفي دونما جواب .

و وجهت ساكنة الدوار رسالة عبر " شوف تيفي" إلى الوزير الجديد "محمد حصاد" تطلب منه فتح تحقيق في ملف هذه المؤسسة و إنصاف تلاميذ هذه المؤسسة المهددة بالإنهيار في أية لحظة.