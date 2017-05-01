صحافية ميدي 1 صاحبة '' الصحراء الغربية '' تقدم استقالتها ﻿

على عكس ما تم الترويج له في وسائل الإعلام بخصوص إعفاء قناة ميدي 1 تيفي مقدمة نشرات الأخبار باللغة الفرنسية الصحافية سمية الدغوغي من مهامها بالقناة، والاستغناء عن خدماتها بعد ارتكابها خطأ مهنيا

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على عكس ما تم الترويج له في وسائل الإعلام بخصوص إعفاء قناة ميدي 1 تيفي مقدمة نشرات الأخبار باللغة الفرنسية الصحافية سمية الدغوغي من مهامها بالقناة، والاستغناء عن خدماتها بعد ارتكابها خطأ مهنيا وصفه البعض بالجسيم، حيث تفوهت على المباشر بعبارة "الصحراء الغربية" بعد استنادها على قصاصة أجنبية، عِوَض "الصحراء المغربية" كما هو متداول إعلاميا وشعبيا لما للقضية الوطنية الأولى من علاقة وجدانية لدى كل المغاربة، خلال تقديمها لنشرة أخبار يوم الجمعة 21 أبريل الماضي.

وعلمت "المشعل" من مصادر من قلب قناة ميدي 1تيفي، أن الصحافية، سمية الدغوغي،وبعد إحساسها بثقل الخطأ المهني الذي ارتكبته، قدمت استقالتها في اليوم الموالي أي يوم السبت 22 أبريل بمبادرة منها، ولازالت الإدارة لم تحسم بعد في أمر الاستقالة إلى حين انتظار التحريات الداخلية. وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة القناة لم تتخذ أي إجراء لتوقيف الصحافية، بل فقط علقت مهامها إلى حين إجراء تحريات مهنية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات .





