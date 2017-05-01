صادم.. جزائري يعنف زوجته المغربية بقوة لأنها تنجب البنات فقط وها أشنو وقع ليه ﻿

بدأت بإحدى المدن الإيطالية، محاكمة مواطن جزائري بسبب تعنيفه لزوجته المغربية، وذلك بسبب ولادتها للبنات فقط، حيث كلما علم بحملها لأنثى إلا وانهال عليها بالضرب والتعنيف.

شوف تيفي

بدأت بإحدى المدن الإيطالية، محاكمة مواطن جزائري بسبب تعنيفه لزوجته المغربية، وذلك بسبب ولادتها للبنات فقط، حيث كلما علم بحملها لأنثى إلا وانهال عليها بالضرب والتعنيف.

ولجأت الزوجة المغربية إلى الشرطة الإيطالية لإنهاء معاناتها مع الزوج الجزائري، حيث بدأت محاكمة الزوج بعد سنة من التحقيقات.

ويجمع بين الزوجين أربع أبناء، كلهم بنات، لكن الزوج لم يرضى بهن ، وحول حياة أسرته للجحيم بسبب عدم ولادة زوجته لمولود ذكر.