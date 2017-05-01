 بالفيديو.. فنانة استعراضية عادت من جديد.. وجدل في مصر بسبب برومو برنامجها الرمضاني الجديد ﻿
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بالفيديو.. فنانة استعراضية عادت من جديد.. وجدل في مصر بسبب برومو برنامجها الرمضاني الجديد | ثقافة و فنون

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بالفيديو.. فنانة استعراضية عادت من جديد.. وجدل في مصر بسبب برومو برنامجها الرمضاني الجديد

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 06:25 بالفيديو.. فنانة استعراضية عادت من جديد.. وجدل في مصر بسبب برومو برنامجها الرمضاني الجديد | ثقافة و فنون
بالفيديو.. فنانة استعراضية عادت من جديد.. وجدل في مصر بسبب برومو برنامجها الرمضاني الجديد
بعد الجدل الكبير الذي رافق إعلان تقديمها لبرنامج ديني جديد، كشفت الفنانة الاستعراضية سما المصرى عبر حسابها بموقع تبادل الصور ''إنستغرام''، البرومو الدعائى لبرنامجها ''مين المسؤول''، والذي تعتزم

شوف تيفي

بعد الجدل الكبير الذي رافق إعلان تقديمها لبرنامج ديني جديد، كشفت الفنانة الاستعراضية سما المصرى عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستغرام"، البرومو الدعائى لبرنامجها "مين المسؤول"، والذي تعتزم تقديمه في شهر رمضان المقبل.

ويظهر من خلال البرومو، أن البرنامج اجتماعي وليس كما ادعت من قبل سما المصري على أنه دينى، حيث علقت قائلة "قريبا ختان وزنا محارم دى بقى مفاجأة رمضان.. إذن هي الحرب.. أنت داخل فى دماغكم أنكم ممكن تضحكوا على ذكى بشكها.. الاحترام حلو".

وأثارت سما الجدل، بعد إعلانها عن تقديمها لبرنامج ديني، وهو الخبر الذي أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والاستنكار، حيث اعتبره البعض أنه لا يصب تماما في توجهها التحرري.

 

 

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