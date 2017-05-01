مثير..إيقاف شابين في سوق الخضر بأكادير وها علاش ﻿

أوقفت مصالح الشرطة السياحية بمدينة أكادير، على مستوى إحدى أبواب سوق الأحد في جناح بيع الخضر شابين، وذلك من أجل الحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة.

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أوقفت مصالح الشرطة السياحية بمدينة أكادير، على مستوى إحدى أبواب سوق الأحد في جناح بيع الخضر شابين، وذلك من أجل الحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة.

وكشفت مصادر محلية أن اعتقال المشتبه فيهما، جاء بعد عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، حيث تبين أن الموقوفين ينشطان في مجال ترويج الأقراص المهلوسة.

ولدى تفتيش المعنيين بالأمر، يضيف المصدر ذاته تم حجز 15 قرصا مهلوسا وكمية من مخدر الشيرا وأخرى من مسحوق التبغ، فضلا عن مبالغ مالية محصلة من عملية الترويج، بالإضافة إلى دراجة نارية من النوع السريع.

وأحالت عناصر الشرطة الموقوفين على الحراسة النظرية، حيث سيتم تقديمهما بعد انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.