فاجعة..ها أشنو دار '' القاتل الصامت '' عاوتاني فأزيلال وهذه حصيلة الضحايا ﻿

مرة أخرى مازال القاتل الصامت (سخان الماء) يحصد ضحاياه، حيث لقيت سيدة مصرعها، بعد اختناقها برائحة الغاز عندما كانت تستحم في منزلها بإقليم أزيلال.

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مرة أخرى مازال القاتل الصامت (سخان الماء) يحصد ضحاياه، حيث لقيت سيدة مصرعها، بعد اختناقها برائحة الغاز عندما كانت تستحم في منزلها بإقليم أزيلال.

وكشفت مصادر مطلعة أن الهالكة تنحذر من دوار البريدية آيت اعتاب إقليم أزيلال، حيث تسرب غاز البوتان من سخان الماء، فأدى إلى اختناقها، حيث لفظت أنفاسها اليوم الخميس بالمستشفى الجهوي ببني ملال.