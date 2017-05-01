خطير...اغتصاب رضيعة يفجر الرأي العام وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

بعد غضب الرأي العام في مصر، بخصوص قضية الرضيعة المغتصبة، أحالت محكمة الجنايات في القاهرة أوراق المتهم باغتصابها للمفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامه بتهمة اغتصاب رضيعة لم تتجاوز عامها الثاني.

شوف تيفي

بعد غضب الرأي العام في مصر، بخصوص قضية الرضيعة المغتصبة، أحالت محكمة الجنايات في القاهرة أوراق المتهم باغتصابها للمفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامه بتهمة اغتصاب رضيعة لم تتجاوز عامها الثاني.

وكانت محافظة الدقهلية الواقعة بدلتا النيل، قد اهتزت لخبر اغتصاب رضيعة شهر مارس الماضي، حيث اتهمت امرأة من إحدى قرى المنطقة المذكورة، رجلا يبلغ من العمر 35 عاما، بخطف واغتصاب طفلتها البالغة عاما وثمانية أشهر، وهو ما أدى إلى إصابتها بنزيف.

وطالب كثيرون بإعدام الرجل، حيث قال المحامي طارق العوضي محامي أسرة الطفلة إن المحكمة، ومقرها مدينة المنصورة شمالي القاهرة، ستعلن حكمها في يونيو المقبل بعد أخذ رأي المفتي، حيث

وصف العوضي قرار المحكمة بأنه رادع، وأن المتهم سوف ينفذ عليه الحكم.



