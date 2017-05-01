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مثير..فايسبوكيون يستنكرون تصرف طبيبة مبغاتش تعالج شاب مصاب في جهازه التناسلي بالبيضاء وها علاش

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 05:50 مثير..فايسبوكيون يستنكرون تصرف طبيبة مبغاتش تعالج شاب مصاب في جهازه التناسلي بالبيضاء وها علاش | حوادث و حقوق
مثير..فايسبوكيون يستنكرون تصرف طبيبة مبغاتش تعالج شاب مصاب في جهازه التناسلي بالبيضاء وها علاش
طالب مجموعة من الفايسبوكيين في الصفحات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالعمل على رفع عريضة إلى الحسين الوردي وزير الصحة في حكومة العثماني وذلك بسبب بعض السلوكات التي صدرت من إحدى الطبيبات

شوف تيفي

طالب مجموعة من الفايسبوكيين في الصفحات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالعمل على رفع عريضة إلى الحسين الوردي وزير الصحة في حكومة العثماني وذلك بسبب بعض السلوكات التي صدرت من إحدى الطبيبات بمستشفى سيدي عثمان.

وكشف رواد الفضاء الأزرق عن جام غضبهم بعد شكاية لأب تقدم بها ضد طبيبة بالمستشفى المذكور، اتهمها برفضها الكشف عن ابنه الذي جاء به في حالة مستعجلة يتألم على مستوى جهازه التناسلي، وذلك بحجة أن هذا الأمر يخالف قناعاتها.

وفي السياق ذاته كشف مصدر جيد الاطلاع أن مجموعة من المواطنين يشتكون فعلا من رداءة الخدمات المقدمة في هذه المستشفى، خصوصا ليلا على مستوى المستعجلات، حيث عاين مصدر "شوف تيفي" بعضا منها قبل أيام قليلة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مستشفى عريضة الوردي فايسبوك

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