 بزاف على الشبه..إيكو جديد يظهر بسطات+صورة ﻿
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بزاف على الشبه..إيكو جديد يظهر بسطات+صورة

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 02:22 بزاف على الشبه..إيكو جديد يظهر بسطات+صورة | ثقافة و فنون
بزاف على الشبه..إيكو جديد يظهر بسطات+صورة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة شاب، يُشبه بشكل لا يصدق للفنان والممثل الكوميدي المراكشي عبد الرحمان أوعابد الملقب بـ ''إيكو''.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة شاب، يُشبه بشكل لا يصدق للفنان والممثل الكوميدي المراكشي عبد الرحمان أوعابد الملقب بـ "إيكو".

وحسب متداولي هذه الصور فإن الأمر يتعلق بشاب ينحدر من مدينة سطات، ويقيم حاليا بالديار الإيطالية، والذي يتميز بدوره بحس كوميدي مشابه للفنان "إيكو".

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصور، معبرين عن دهشتهم الكبيرة بهذا التشابه بين الشاب والفنان "إيكو"، متمنين أن يظهرا معا مستقبلا في إحدى الأعمال الكوميدية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ايكو الشاب الشبه المراكشي الفنان

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