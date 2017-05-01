حصري..هذا ما جرى للصحفي حسن لحظات قليلة قبل مقتله ﻿

ذكر مصدر مقرب من الهالك حسن السحيمي المصور الصحفي بـ ''لاماب''، تفاصيل ما جرى قبيل عملية القتل البشعة في حق الصحفي الخلوق حسن، حيث أرسل آخر مادة إعلامية يوم الإثنين للإدارة التي يشتغل معها، وتناول

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ذكر مصدر مقرب من الهالك حسن السحيمي المصور الصحفي بـ "لاماب"، تفاصيل ما جرى قبيل عملية القتل البشعة في حق الصحفي الخلوق حسن، حيث أرسل آخر مادة إعلامية يوم الإثنين للإدارة التي يشتغل معها، وتناول عشاءه في ذلك اليوم خارج بيته الذي اكتراه حديثا في مدينة تمارة بالقرب من منزل أخته ووالدته، وأنه انتقل للسكن في تمارة ليكون قريبا من والدته التي تعاني من مرض السكري، حيث كان يقطن سابقا في حي ديور الجامع بالرباط.

وأضاف المصدر بأن حسن كان يحمل معه آلات تصوير من آخر طراز وباهظة الثمن بحكم عمله كمصور صحفي، وأن الجناة تتبعوا أثره من أجل السرقة.

وفي يوم اختفائه اتصلت به إدارة "لاماب" هاتفيا بعد تغيبه عن العمل بدون مبرر فوجدوا هاتفه خارج الخدمة، مما دفع أصدقاءه في العمل إلى الاتصال بعائلته، فأخبروا بدورهم الشرطة، وبعد كسر قفل الباب، وجدوا الصحفي حسن السحيمي مدرجا في دمائه، مقيد اليدين، وآثار تعنيف بادية على جسمه، ضربة قوية على الرأس ويداه مكسورتان...

وكانت نافذة البيت مفتوحة، بينما الباب مقفل بالمفاتيح التي استولى عليها الجناة، والأثاث مبعثر بعد أن حملوا كل غال ونفيس...

وألقي اليوم القبض على 5 من المشتبه في ارتكابهم الجريمة البشعة، ووجدوا لدى إثنين منهم بعض الأغراض الخاصة بالهالك، الذي يشهد له كل من عاشره بحسن الأخلاق والطيبوبة.