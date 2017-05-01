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مؤثر.. مصباح مرحاض يقتل رجلا بالفقيه بنصالح

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 23:59 مؤثر.. مصباح مرحاض يقتل رجلا بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق
مؤثر.. مصباح مرحاض يقتل رجلا بالفقيه بنصالح
فارق الحياة صباح اليوم الخميس أب كان يهم بتغيير مصباح البيت، حيث لقي مصرعه متأثرا باصابته بصعقة كهربائية بإقليم الفقيه بنصالح.

شوف تيفي

فارق الحياة صباح اليوم الخميس أب كان يهم بتغيير مصباح البيت، حيث لقي مصرعه متأثرا باصابته بصعقة كهربائية بإقليم الفقيه بنصالح.

وكشفت مصادر محلية أن الضحية متزوج وله أربع أولاد، وتوفي بمنزله بدوار ولاد بوعزة بسوق السبت إقليم الفقيه بن صالح عندما كان يقوم بإصلاح مصباح المرحاض.

هذا وقد تم نقل جثة الأب إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي التحقيق في الموضوع .

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صعقة الفقيه بنصالح الدرك تحقيق

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