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عاجل..هزيمة قاسية للعدالة والتنمية في أول اختبار بعد إقالة بنكيران

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 23:26 عاجل..هزيمة قاسية للعدالة والتنمية في أول اختبار بعد إقالة بنكيران | بوليتيك
عاجل..هزيمة قاسية للعدالة والتنمية في أول اختبار بعد إقالة بنكيران
علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الحق مهذب مرشح حزب الإتحاد الدستوري فاز بأغلب مكاتب التصويت في الإنتخابات الجزئية التي جرت اليوم الخميس بمدينة الجديدة ضد مرشح حزب العدالة والتنمية.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن عبد الحق مهذب مرشح حزب الإتحاد الدستوري فاز بأغلب مكاتب التصويت في الإنتخابات الجزئية التي جرت اليوم الخميس بمدينة الجديدة ضد مرشح حزب العدالة والتنمية.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تفاجأ قادة حزب العدالة والتنمية بالمدينة بعدد الأصوات التي حصلوا عليها، بالموازاة ونسبة التصويت حسب أولى التقديرات التي لم تتجاوز 20 في المائة كـأبعد تقدير في الدائرة ككل، حيث تشير أولى الأرقام الغير الرسمية بتقدم مهذب بفارق كبير من الأصوات على منافسه الأستاذ الجامعي أحمد بوشبكة مرشح "المصباح".

وتأتي النتائج الأولية غير مالتوقعة لحزب العدالة والتنمية أمام حليفه في الحكومة الإتحاد الدستوري، تزامنا وصراع التصريحات النارية بين قادة "البيجيدي "، في غياب الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران المتواجد في الديار المقدسة.

وينتظر أن يتم إعلان النتائج الرسمية خلال الساعات القليلة القادمة، في إنتظار التوصل بنتائج بعض الجماعات القروية البعيدة، حسب مصدر مقرب من الإنتخابات.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإنتخابات الجزئية حزب الدستوري البيجدي شوف تيفي

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