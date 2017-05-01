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الكعبي قريب من التوقيع لنهضة بركان

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 23:19 الكعبي قريب من التوقيع لنهضة بركان | سبور
الكعبي قريب من التوقيع لنهضة بركان
أكد عبد الحق رزق الله ''ماندوزا'' رئيس و مدرب فريق الراسينغ البيضاوي لكرة القدم، في تصريح حصري لقناة ''شوف تيفي'' أن أيوب الكعبي المهاجم الواعد ''للراك'' أصبح قريب من التوقيع لفريق نهضة بركان خلال

شــوف سبــور : محمد بوحتة

 

أكد عبد الحق رزق الله "ماندوزا'' رئيس و مدرب فريق الراسينغ البيضاوي لكرة القدم، في تصريح حصري لقناة "شوف تيفي" أن أيوب الكعبي المهاجم الواعد "للراك" أصبح قريب من التوقيع لفريق نهضة بركان خلال الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف "ماندورزا" أنه إتفق مع مسؤولي نهضة بركان يقضي بانتقال الكبي للفريق البركاني شريطة أن يوفروا للاعب المذكور كل الشروط التي سيطلبها قبل توقيع العقد.

وكان الكعبي قد خطف أنظار مجموعة من الفرق الوطنية الممارسة بالدوري الإحترافي لأندية القسم الوطني الأول أبرزها فريق الوداد البيضاوي الذي عبر في أكثر من مناسبة عن إعجابه بمؤهلات اللاعب المذكور.

تجدر الإشارة أن اللاعب أيوب الكعبي يعد من الركائز الأساسية لفريق الراسينغ البيضاوي.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب أيوب الكعبي الراسينغ البيضاوي نهضة بركان

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