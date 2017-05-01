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عــــاجل: المكتب المسير للرجاء يخصص منحة مغرية للاعبيه من أجل تجاوز عقبة نهضة بركان

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 23:15 عــــاجل: المكتب المسير للرجاء يخصص منحة مغرية للاعبيه من أجل تجاوز عقبة نهضة بركان | سبور
عــــاجل: المكتب المسير للرجاء يخصص منحة مغرية للاعبيه من أجل تجاوز عقبة نهضة بركان
علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خصص منحة مهمة من أجل الإطاحة بمضيفه فريق نهضة بركان يوم الأحد المقبل، برسم الدورة 27 من منافسات البطولة

 

شــوف سبــور : محمد بوحتة


علمت قناة "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خصص منحة مهمة من أجل الإطاحة بمضيفه فريق نهضة بركان يوم الأحد المقبل، برسم الدورة 27 من منافسات البطولة الإحترافية.

وأكدت ذات المصادر أن مسؤولي الرجاء خصصوا منحة 10 ألاف درهم من أجل تحفيز اللاعبين و الفوز على الفريق البركاني خلال اللقاء المرتقب.

وأضافت المصادر ذاتها ، أن المكتب المسير للفريق "الأخضر" قرر تخصيص منح إستثنائية في جميع المباريات المتبقية من الدوري من أجل المنافسة على اللقب حتى آخر رمق من عمر البطولة.

جدير بالذكر أن فريق الرجاء البيضاوي يحتل المركز الثالث برصيد 49 نقطة و بفارق ثماني نقاط عن المتصدر الوداد البيضاوي.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء البيضاوي نهضة بركان منحة مغرية

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