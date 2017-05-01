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خطير.. فنانة مشهورة مُهددة بالقتل وها علاش

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 23:06 خطير.. فنانة مشهورة مُهددة بالقتل وها علاش | ثقافة و فنون
خطير.. فنانة مشهورة مُهددة بالقتل وها علاش
تقدمت الفنانة المصرية نادية الجندي ببلاغ للنيابة العامة المصرية تؤكد فيه تلقيها تهديدات بالقتل على هاتفها الجوال من شخص مجهول، حيث اتهمت أسرة خادمتها التي كانت تعمل لديها بتهديدها، بعد قيامها

شوف تيفي

تقدمت الفنانة المصرية نادية الجندي ببلاغ للنيابة العامة المصرية تؤكد فيه تلقيها تهديدات بالقتل على هاتفها الجوال من شخص مجهول، حيث اتهمت أسرة خادمتها التي كانت تعمل لديها بتهديدها، بعد قيامها بطردها من العمل لديها بسبب السرقة.

وكشفت مصادر مصرية اليوم الخميس أن الفنانة المصرية كانت قد تقدمت ببلاغ منذ عام تتهم فيه خادمتها بسرقة مبالغ مالية ومجموعة من العطور، وبالتحقيق مع الخادمة اعترفت بارتكابها الواقعة وأحالتها النيابة للمحاكمة وقررت المحكمة معاقبتها بالسجن لمدة عام .

وأضافت المصادر ذاتها أن أهل الخادمة قاموا بإرسال رسائل هاتفية لها من رقم مجهول، هددوها فيها بالقتل لو لم تتنازل عن القضية، ولذلك تقدمت ببلاغ رسمي للسلطات مطالبة بحمايتها.

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تهديد قتل مصر ناديةالجندي

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