سكوب و إنفراد.. الوداد يفاوض العطوشي من أجل تجديد عقده مع الفريق لسنوات إضافية ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن المكتب المسير لفريق الوداد البيضاوي دخل في مفاوضات جادة مع صخرة دفاع النادي اللاعب أمين العطوشي من أجل تجديد عقده رفقة ''وداد الأمة'' لسنوات إضافية.

شــوف سبــور : محمد بوحتة

علمت قناة "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن المكتب المسير لفريق الوداد البيضاوي دخل في مفاوضات جادة مع صخرة دفاع النادي اللاعب أمين العطوشي من أجل تجديد عقده رفقة "وداد الأمة" لسنوات إضافية.

وأكدت ذات المصادر، أن مسؤولو الوداد يسارعون الزمن من أجل تجديد عقد العطوشي في أقرب وقت ممكن قبل دخول مجموعة من الفرق على الخط.

ويعتبر العطوشي واحد من الأعمدة الأساسية داخل البيت الودادي، حيث يعتمد عليه الإطار الوطني الحسين عموتة، في كل المباريات التي يجريها الفريق الأحمر بالدوري الإحترافي و بدوري أبطال إفريقيا .

تجدر الإشارة أن فريق الوداد البيضاوي كان قد نجح مؤخرا في تمديد عقود كل من اللاعبين أنس الأصبحي، أيمن الحسوني و وليد الكرتي لخمسة سنوات و إسماعيل الحداد لثلاثة سنوات.