رائع.. الملك محمد السادس بلوك متميز في صورة مع شرطية تُشعل الفايسبوك ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية صورة جديدة للملك محمد السادس تجمعه بشرطية فرنسية يبدو أنها من أصول عربية، وذلك تواجده في إحدى شوارع باريس الفرنسية.

شوف تيفي

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية صورة جديدة للملك محمد السادس تجمعه بشرطية فرنسية يبدو أنها من أصول عربية، وذلك تواجده في إحدى شوارع باريس الفرنسية.

وحصدت الصورة الرائعة التي تنم عن تواضع الملك، وحب جارف يكنه له كل مكونات المجتمع العربي، إعجابا واسعا، حيث تناسلت التعاليق على الصورة من طرف الفايسبوكيين مبديين إعجابهم وإبهارهم بالملك محمد السادس.



