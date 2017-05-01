سقوط مروحية روسية.. وهذا عدد القتلى ﻿

"شوف تيفي"
قتل ثلاثة أشخاص اليوم الخميس كانوا على متن مروحية تحطمت في وقت سابق اليوم في جمهورية باشكيريا الروسية.
وحسب وسائل إعلام فقد أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية لموقع "روسيا اليوم" بأن القتلى هم الطيار وعاملان في حماية الغابات كانا يقومان بمراقبة حرائق الغابات، مشيرا إلى أن المروحية دمرت بالكامل جراء اصطدامها بالأرض.
ورجح المصدر ذاته أن تكون الظروف الجوية الصعبة هي السبب وراء تحطم المروحية. وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن اختفاء طائرة مروحية من طراز "روبينسون 44" في جمهورية باشكيريا الروسية.
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