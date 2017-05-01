 سقوط مروحية روسية.. وهذا عدد القتلى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رائع.. الملك محمد السادس بلوك متميز في صورة مع شرطية تُشعل الفايسبوك | مجتمع

رائع.. الملك محمد السادس بلوك متميز في صورة مع شرطية تُشعل الفايسبوك

سقوط مروحية روسية.. وهذا عدد القتلى | دولي

سقوط مروحية روسية.. وهذا عدد القتلى

عاجل: بعد توقيف المتورطين في قتل مصور لاماب..ها علاش قتلوه 2 ديال الأشخاص فدارو و كتفوه+ تطورات جديدة | مجتمع

عاجل: بعد توقيف المتورطين في قتل مصور لاماب..ها علاش قتلوه 2 ديال الأشخاص فدارو و كتفوه+ تطورات

أمن تطوان يستمع لطالبة بكلية العلوم وها أشنو قالت على الابتزاز الجنسي مقابل النقط | مجتمع

أمن تطوان يستمع لطالبة بكلية العلوم وها أشنو قالت على الابتزاز الجنسي مقابل النقط

عاجل:رجال الحموشي يعتقلون 5 أشخاص متورطين في قتل المصور الصحفي حسن السحيمي | مجتمع

عاجل:رجال الحموشي يعتقلون 5 أشخاص متورطين في قتل المصور الصحفي حسن السحيمي

مثير وبالصور..السجن لممثلة مشهورة | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..السجن لممثلة مشهورة

خطيـــــــر:الشاب خالد يتعرض لإصابة | ثقافة و فنون

خطيـــــــر:الشاب خالد يتعرض لإصابة

مثير.. هذا هو مصير شخصين زورا شيكا بنكيا لشراء سيارة فاخرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير.. هذا هو مصير شخصين زورا شيكا بنكيا لشراء سيارة فاخرة بالبيضاء

بالفيديو..فنان جزائري معروف يفضح بوتفليقة‎ | ثقافة و فنون

بالفيديو..فنان جزائري معروف يفضح بوتفليقة‎

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

سقوط مروحية روسية.. وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 22:30 سقوط مروحية روسية.. وهذا عدد القتلى | دولي
سقوط مروحية روسية.. وهذا عدد القتلى
قتل ثلاثة أشخاص اليوم الخميس كانوا على متن مروحية تحطمت في وقت سابق اليوم في جمهورية باشكيريا الروسية.

 

"شوف تيفي"

 

قتل ثلاثة أشخاص اليوم الخميس كانوا على متن مروحية تحطمت في وقت سابق اليوم في جمهورية باشكيريا الروسية.

وحسب وسائل إعلام فقد أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية لموقع "روسيا اليوم" بأن القتلى هم الطيار وعاملان في حماية الغابات كانا يقومان بمراقبة حرائق الغابات، مشيرا إلى أن المروحية دمرت بالكامل جراء اصطدامها بالأرض.

ورجح المصدر ذاته أن تكون الظروف الجوية الصعبة هي السبب وراء تحطم المروحية. وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن اختفاء طائرة مروحية من طراز "روبينسون 44" في جمهورية باشكيريا الروسية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي جمهورية باشكيريا الغابات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وأخيرأ.. العاهل السعودي يحرر النساء من أولياء الأمور ويسمح لهن بالقيام بهذه الأمور.. | دولي

وأخيرأ.. العاهل السعودي يحرر النساء من أولياء الأمور ويسمح لهن بالقيام بهذه الأمور..

صادم...تركيا تخذل الفلسطينيين وتمتنع عن التصويت بسحب سيادة اسرائيل عن القدس | دولي

صادم...تركيا تخذل ''الفلسطينيين'' وتمتنع عن التصويت بسحب سيادة اسرائيل عن ''القدس''

مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي

مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

فضيحة وبالفيديو.. زوج يكتشف خيانة زوجته مع شقيقه الأصغر بعد انتشار صورهما في المواقع الإباحية.. ويسامحها مقابل هذا الشرط+تفاصيل صادمة | دولي

فضيحة وبالفيديو.. زوج يكتشف خيانة زوجته مع شقيقه الأصغر بعد انتشار صورهما في المواقع الإباحية.. ويسامحها مقابل هذا الشرط+تفاصيل صادمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بهدف رائع لـ ماركوس راشفورد ، مانشستر يونايتد يحقق فوزاً ثميناً على سيلتا فيغو ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي 2017 | قنوات أخرى
منذ 29 دقيقة

بهدف رائع لـ ماركوس راشفورد ، مانشستر يونايتد يحقق فوزاً ثميناً على سيلتا فيغو ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي 2017

الدار البيضاء تراهن على تظاهرة Smart city في نسختها الثانية | مال و أعمال

الدار البيضاء تراهن على تظاهرة Smart city في نسختها الثانية

حسناء أبو زيد: المناضلين داخل حزب الاتحاد الاشتراكي غاضبون على تراجع مستوى الحزب و إلى ما وصل إليه اليوم | خارج البلاطو

حسناء أبو زيد: المناضلين داخل حزب الاتحاد الاشتراكي غاضبون على تراجع مستوى الحزب و إلى ما وصل إليه اليوم

الرئيس الأمريكي السابق أوباما يساند المرشح الفرنسي للرئاسة إيمانويل ماكرون بهذا الفيديو ! | قنوات أخرى

الرئيس الأمريكي السابق أوباما يساند المرشح الفرنسي للرئاسة إيمانويل ماكرون بهذا الفيديو !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رائع.. الملك محمد السادس بلوك متميز في صورة مع شرطية تُشعل الفايسبوك | مجتمع
منذ 3 دقائق

رائع.. الملك محمد السادس بلوك متميز في صورة مع شرطية تُشعل الفايسبوك

سقوط مروحية روسية.. وهذا عدد القتلى | دولي

سقوط مروحية روسية.. وهذا عدد القتلى

عاجل: بعد توقيف المتورطين في قتل مصور لاماب..ها علاش قتلوه 2 ديال الأشخاص فدارو و كتفوه+ تطورات جديدة | مجتمع

عاجل: بعد توقيف المتورطين في قتل مصور لاماب..ها علاش قتلوه 2 ديال الأشخاص فدارو و كتفوه+ تطورات

أمن تطوان يستمع لطالبة بكلية العلوم وها أشنو قالت على الابتزاز الجنسي مقابل النقط | مجتمع

أمن تطوان يستمع لطالبة بكلية العلوم وها أشنو قالت على الابتزاز الجنسي مقابل النقط

﻿ ﻿
اليوم 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.