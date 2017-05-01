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عاجل: بعد توقيف المتورطين في قتل مصور لاماب..ها علاش قتلوه 2 ديال الأشخاص فدارو و كتفوه+ تطورات جديدة

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 22:20 عاجل: بعد توقيف المتورطين في قتل مصور لاماب..ها علاش قتلوه 2 ديال الأشخاص فدارو و كتفوه+ تطورات جديدة | مجتمع
عاجل: بعد توقيف المتورطين في قتل مصور لاماب..ها علاش قتلوه 2 ديال الأشخاص فدارو و كتفوه+ تطورات جديدة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس، من توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم شخصان يشتبه في تورطهما المباشر في ارتكاب

شوف تيفي:

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس، من توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم شخصان يشتبه في تورطهما المباشر في ارتكاب جريمة القتل العمد المقرون بجناية السرقة الموصوفة، والتي كان ضحيتها الصحفي حسن السحيمي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما المتورطين بشكل مباشر في اقتراف هذه الجريمة بمدينتي مكناس وسيدي قاسم، بعدما تم تشخيص هويتهما انطلاقا من تحليل ومطابقة الآثار والأدلة البيولوجية والمادية المرفوعة من مسرح الجريمة، كما تم العثور بحوزتهما على منقولات شخصية تمت سرقتها من شقة الهالك.

وذكر المصدر بأن مصالح الأمن بمدينة تمارة كانت قد عاينت مساء أمس الأربعاء جثة الهالك داخل شقته وهي تحمل آثارا للعنف والخنق، كما تمت معاينة بعثرة كبيرة لجميع مشتملات المنزل، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية عن توقيف المتورطين في هذه القضية، والكشف عن توافر عنصر العمد المسبق في اقترافها.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالفاعلين الأصليين، وثلاثة مشتبه فيهم آخرين، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع دوافع وملابسات ارتكاب هذه الجريمة.

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عاجل: بعد توقيف المتورطين في قتل مصور لاماب..ها علاش قتلوه 2 ديال الأشخاص فدارو و كتفوه+ تطورات جديدة

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