أمن تطوان يستمع لطالبة بكلية العلوم وها أشنو قالت على الابتزاز الجنسي مقابل النقط ﻿

في الوقت الذي أصبحت فيه الفضيحة عالمية بامتياز، تواصل مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان الاستماع للطالبات في الكلية التي تفجرت فيها قضية الجنس مقابل النقط.

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في الوقت الذي أصبحت فيه الفضيحة عالمية بامتياز، تواصل مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان الاستماع للطالبات في الكلية التي تفجرت فيها قضية الجنس مقابل النقط.

وكشف مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية استمعت لإحدى الطالبات، في إطار التحقيقات، حيث أكدت ونفت أي علاقة لها بالمحادثات الساخنة التي تم تسريبها بين الأستاذ المتهم في القضية وبعض الطالبات.

وشددت الطالبة أثناء الاستماع إليها، أن النقط التي حصلت عليها في المادة نتيجة اجتهادها ومثابرتها، وأن لا علاقة لها لا بابتزاز ولا بأشياء أخرى حسب ما كشف عنه المصدر اليوم الخميس.

جدير بالذكر أن الفضيحة التي تفجرت بكلية تطوان، ذاع صيتها وتناولتها الصحافة العربية والأمريكية، حيث تتابع بعض الجمعيات الحقوقية بقلق ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات.



