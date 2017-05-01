عاجل:رجال الحموشي يعتقلون 5 أشخاص متورطين في قتل المصور الصحفي حسن السحيمي ﻿

شوف تيفي:
في خبر عاجل توصلت به "شوف تيفي" ،أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى مساء يومه الخميس توقيف 5 أشخاص متورطين في قتل المصور الصحفي حسن السحيمي.
و حسب ذات المصدر، فقد نفذ المشتبه فيهم جريمتهم مع سبق الإصرار و الترصد في حق الضحية، بهدف السرقة الموصوفة.
و سيتم تقديم الأظناء أمام العدالة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
و سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا...
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