مثير وبالصور..السجن لممثلة مشهورة ﻿

"شوف تيفي"

قررت محكمة هندية إدانة الممثلة الهندية بريتي جاين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع دفع غرامة مالية ضخمة، بعد اتهامها بتهمة بالتآمر واستئجار قتلة للتخلص من المخرج السينمائي مادور باندركار.وحسب وسائل إعلام عربية فقد أدانت المحكمة كذلك اثنين من زملائها ويتعلق الأمر بـ "ناريش بارديش" و "شيفرام داس" بالسجن ثلاثة سنوات أيضا، بعد متابعتهما بالتآمر والمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة قتل في حق المخرج المذكور، بينما تمت تبرئة اثنين من مساعديها الآخرين لعدم كفاية الأدلة.وفي كشفها عن تفاصيل القضية، أوضحت المصادر ذاتها أن الممثلة تقدمت ببلاغ في فيرسوفا، مومباي، في يوليوز 2004، أفادت من خلاله قيام المخرج باستغلالها جنسيا واغتصابها بعد تقديمه وعود بـ إلحاقها بأحد الأدوار الكبيرة في أفلامه،لكن المحكمة في عام 2012 أسقطت تهمة الاغتصاب عن المخرج، وكشفت تحريات جهاز الشرطة عدم صحة بلاغ الفنانة، بعد ضبطها لعدد من الأشخاص المجرمين لهم علاقة بالمممثلة كانوا يخططون لقتل المخرج باندركار.