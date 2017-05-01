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خطيـــــــر:الشاب خالد يتعرض لإصابة

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 21:29 خطيـــــــر:الشاب خالد يتعرض لإصابة | ثقافة و فنون
خطيـــــــر:الشاب خالد يتعرض لإصابة
بعد تعرضه ، خلال مشاركته في برنامج المقالب الذي ينفده الممثل رامز جلال و يصوره في أبو ظبي لإصابة جسيمة في ذراعه خلال التصوير، من المقرر أن يعود النجم الجزائري الشاب خالد إلى حفلات لبنان بعد غياب


شوف تيفي

بعد تعرضه ، خلال مشاركته في برنامج المقالب الذي ينفده الممثل رامز جلال و يصوره في أبو ظبي لإصابة جسيمة في ذراعه خلال التصوير، من المقرر أن يعود النجم الجزائري الشاب خالد إلى حفلات لبنان بعد غياب سنوات.

و حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم، سيحيي الشاب خالد حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان صور الدولي بمحلس نواب لبنان و ذلك خلال شهر غشت المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال الشاب خالد كانت أغنية وحدة بوحدة من ألحان الموسيقار طلال و إخراج يعقوب يوسف المهنا.


‫شوف تيفي

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