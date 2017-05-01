 مثير.. هذا هو مصير شخصين زورا شيكا بنكيا لشراء سيارة فاخرة بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصور..السجن لممثلة مشهورة | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..السجن لممثلة مشهورة

خطيـــــــر:الشاب خالد يتعرض لإصابة | ثقافة و فنون

خطيـــــــر:الشاب خالد يتعرض لإصابة

مثير.. هذا هو مصير شخصين زورا شيكا بنكيا لشراء سيارة فاخرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير.. هذا هو مصير شخصين زورا شيكا بنكيا لشراء سيارة فاخرة بالبيضاء

بالفيديو..فنان جزائري معروف يفضح بوتفليقة‎ | ثقافة و فنون

بالفيديو..فنان جزائري معروف يفضح بوتفليقة‎

خطير..عصابة إجرامية أفرادها رجال يتنكرون بأزياء نسائية بتمارة.. تفاصيل لا تصدق | حوادث و حقوق

خطير..عصابة إجرامية أفرادها رجال يتنكرون بأزياء نسائية بتمارة.. تفاصيل لا تصدق

تصعيد خطير : رغم قرار مجلس الأمن..البوليساريو تتحدى الجميع وتهدد بالحرب مع المغرب | بوليتيك

تصعيد خطير : رغم قرار مجلس الأمن..البوليساريو تتحدى الجميع وتهدد بالحرب مع المغرب

حسناء أبو زيد لشوف تيفي: لا نقبل أن ننخرط في منهيجة لا تجيب على واقع التراجع التمثيلي المجتمعي | بوليتيك

حسناء أبو زيد لشوف تيفي: لا نقبل أن ننخرط في منهيجة لا تجيب على واقع التراجع التمثيلي المجتمعي

مؤثر : بعد طفلة تنغير سيدة أخرى تغادر الحياة بسبب إهمال طبي بالرباط | حوادث و حقوق

مؤثر : بعد طفلة تنغير سيدة أخرى تغادر الحياة بسبب إهمال طبي بالرباط

مثير..مواجهات خطيرة بين المصلين داخل مسجد بسيدي قاسم.. وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

مثير..مواجهات خطيرة بين المصلين داخل مسجد بسيدي قاسم.. وهذا هو السبب

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

مثير.. هذا هو مصير شخصين زورا شيكا بنكيا لشراء سيارة فاخرة بالبيضاء

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 21:22 مثير.. هذا هو مصير شخصين زورا شيكا بنكيا لشراء سيارة فاخرة بالبيضاء | حوادث و حقوق
مثير.. هذا هو مصير شخصين زورا شيكا بنكيا لشراء سيارة فاخرة بالبيضاء
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن فاس، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين، أحدهما مبحوث عنه

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن فاس، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما بفتح حساب بنكي باستعمال وثائق هوية مزورة، قبل أن يعمدا إلى تزوير شيك بنكي مضمون الأداء، واستعماله لاحقا في شراء سيارة من النوع الفاخر بمدينة فاس.

وأضاف أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، مدعومة بالخبرات التقنية الضرورية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن حجز السيارة التي تم التحصل عليها باستعمال وسيلة الأداء المزورة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأبحاث مصالح الأمن مدينة فاس سيارة فاخرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..عصابة إجرامية أفرادها رجال يتنكرون بأزياء نسائية بتمارة.. تفاصيل لا تصدق | حوادث و حقوق

خطير..عصابة إجرامية أفرادها رجال يتنكرون بأزياء نسائية بتمارة.. تفاصيل لا تصدق

مؤثر : بعد طفلة تنغير سيدة أخرى تغادر الحياة بسبب إهمال طبي بالرباط | حوادث و حقوق

مؤثر : بعد طفلة تنغير سيدة أخرى تغادر الحياة بسبب إهمال طبي بالرباط

مثير..مواجهات خطيرة بين المصلين داخل مسجد بسيدي قاسم.. وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

مثير..مواجهات خطيرة بين المصلين داخل مسجد بسيدي قاسم.. وهذا هو السبب

مثيــــــــر:عروسة هرب عليها راجلها نهار الثاني بعد عرسها وها علاش | حوادث و حقوق

مثيــــــــر:عروسة هرب عليها راجلها نهار الثاني بعد عرسها وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حسناء أبو زيد: المناضلين داخل حزب الاتحاد الاشتراكي غاضبون على تراجع مستوى الحزب و إلى ما وصل إليه اليوم | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

حسناء أبو زيد: المناضلين داخل حزب الاتحاد الاشتراكي غاضبون على تراجع مستوى الحزب و إلى ما وصل إليه اليوم

الرئيس الأمريكي السابق أوباما يساند المرشح الفرنسي للرئاسة إيمانويل ماكرون بهذا الفيديو ! | قنوات أخرى

الرئيس الأمريكي السابق أوباما يساند المرشح الفرنسي للرئاسة إيمانويل ماكرون بهذا الفيديو !

تجار قيسارية اسباتة بالبيضاء يطالبون بإقالة المسؤولين بعمالة ابن مسيك لهذه الأسباب و يوجهون نداء للملك محمد السادس | خارج البلاطو

تجار قيسارية اسباتة بالبيضاء يطالبون بإقالة المسؤولين بعمالة ابن مسيك لهذه الأسباب و يوجهون نداء للملك محمد السادس

بالفيديو..في عز حملتها الانتخابية.. ماري لوبين شِيْرو عليها بالبيض‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..في عز حملتها الانتخابية.. ماري لوبين شِيْرو عليها بالبيض‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصور..السجن لممثلة مشهورة | ثقافة و فنون
منذ 29 دقيقة

مثير وبالصور..السجن لممثلة مشهورة

خطيـــــــر:الشاب خالد يتعرض لإصابة | ثقافة و فنون

خطيـــــــر:الشاب خالد يتعرض لإصابة

مثير.. هذا هو مصير شخصين زورا شيكا بنكيا لشراء سيارة فاخرة بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير.. هذا هو مصير شخصين زورا شيكا بنكيا لشراء سيارة فاخرة بالبيضاء

بالفيديو..فنان جزائري معروف يفضح بوتفليقة‎ | ثقافة و فنون

بالفيديو..فنان جزائري معروف يفضح بوتفليقة‎

﻿ ﻿
اليوم 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.