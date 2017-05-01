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خطير..عصابة إجرامية أفرادها رجال يتنكرون بأزياء نسائية بتمارة.. تفاصيل لا تصدق

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 21:07 خطير..عصابة إجرامية أفرادها رجال يتنكرون بأزياء نسائية بتمارة.. تفاصيل لا تصدق | حوادث و حقوق
خطير..عصابة إجرامية أفرادها رجال يتنكرون بأزياء نسائية بتمارة.. تفاصيل لا تصدق
أحالت الشرطة القضائية بتمارة اليوم الخميس، سبعة أفراد ضمنهم فتاة، على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بجناية تكوين عصابة للسرقات بالعنف من بين ضحاياهم دركي عرضوه لطعنة خطيرة في يده، وسرقوا

"شوف تيفي":

أحالت الشرطة القضائية بتمارة اليوم الخميس، سبعة أفراد ضمنهم فتاة، على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بجناية تكوين عصابة للسرقات بالعنف من بين ضحاياهم دركي عرضوه لطعنة خطيرة في يده، وسرقوا بطاقته المهنية.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادريوم غد الجمعة فإن أفراد العصابة ومن أجل الإيقاع بالضحايا، كانوا يرتدون جلاليب وأزياء نسائية، ويضعون لتاما لإخفاء هوياتهم ، وهو ما شكل صعوبة للضحايا في تحديد هوياتهم بعد تقدمهم بشكاية إلى مصالح الأمن، مبرزة أنهم كانوا ينفدون نشاطهم الإجرامي في أوقات متأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأوضحت اليومية أن تفكيك العصابة، جاء بعد اعتراض سبيل دركي، كان في طريقه إلى العمل في الصباح الباكر، إذ اعتقد أنه في البداية مع مجموعة من النساء قبل أن يفاجأ بهم يحاصرونه ويشهرون أسلحة بيضاء ، طالبين منه تسليمهم أمواله وهاتفه المحمول.
وكشف الدركي للمتهمين عن هويته، لكن ذلك زادهم عدوانية، إذ دون تردد وجه له أحدهم طعنة خطيرة بسكين في يده، قبل أن يتم إسقاطه أرضا وسلبه كل ما يملكه من بينها، ونقل الدركي في حالة حرجة إلى المستعجلات، إذ تبين أنه اصيب بتمزق في عصب اليد ما استلزم خضوعه إلى عملية جراحية مستعجلة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تمارة الشرطة القضائية النساء أزياء

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