تصعيد خطير : رغم قرار مجلس الأمن..البوليساريو تتحدى الجميع وتهدد بالحرب مع المغرب ﻿

لم تكتف بوليساريو بالردود الملتوية على قرار مجلس الأمن الذي أرغمها على الانسحاب من الكركرات، بل تحايلت على المنتظم الدولي في تنفيذ التوصيات الأممية، إذ لم تنسحب من المنطقة العازلة بشكل كلي وأعادت

"شوف تيفي"

لم تكتف بوليساريو بالردود الملتوية على قرار مجلس الأمن الذي أرغمها على الانسحاب من الكركرات، بل تحايلت على المنتظم الدولي في تنفيذ التوصيات الأممية، إذ لم تنسحب من المنطقة العازلة بشكل كلي وأعادت انتشار مليشياتها في الطرف الآخر من المنطقة العازلة لبئر لحلو.

وأوضحت يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الجمعة أنه في الوقت الذي اشترط فيه المغرب إخلاء المنطقة العازلة من السلاح للعودة إلى جادة المفاوضات مرحبا بقرار مجلس الأمن، ردت الجبهة الانفصالية بأن الانسحاب من جنبات الطريق البرية نحو موريتانيا لا يعني التراجع نحو الخيمات وأنها ستجد طريقة لرصد أي تدخل وأنها لن تتساهل مع تكريس "نظرية" الحدود المغربية مع موريتانيا.

ووضع محمد خداد عضو قيادة الجبهة، المنسق الانفصالي مع بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "مينورسو" شروطا مسبقة لبدء مفاوضات مع المغرب، مشددا على ضرورة أن تنتهي بتقرير المصير، موضحا أن قرار انسحاب مسلحي بوليساريو من منطقة الكركرات مرده عدم "إعطاء فرصة لاتخاذ كركرات ذريعة لوقف المسار السياسي".

وكشف مصدر "الصباح" أن إبراهيم غالي زعيم بوليساريو أصدر أمرا عسكريا بتجميع وحدات ما يسمى "الجيش الصحراوي" في الجبهة الشرقية من الشريط المنزوع السلاح بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على عدم إلغاء حالة الطوارئ والجاهزية القتالية لبعض الوحدات، خاصة بقطاع "الناحية العسكرية الخامسة" بمنطقة بئر لحلو قبالة الجدار الأمني، وأجرى غالي جولة ميداينة على مراكز مقاتلي الجبهة مماثلة لتلك، التي أشرف عليها أسابيع قليلة قبل قرار مجلس الأمن بهدف تفتيش وحدات الناحية العسكرية المتاخمة لمواقع القوات المسلحة الملكية المغربية.



