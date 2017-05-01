مؤثر : بعد طفلة تنغير سيدة أخرى تغادر الحياة بسبب إهمال طبي بالرباط ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' أن السيدة ''ربيعة'' التي كانت تعاني من نزيف حاد على مستوى عنق الرحم و هبوط حاد في الضغط الدموي و التي كانت قد منعت من التطبيب بمستشفى ''السويسي'', الأسبوع الماضي توفيت مساء أمس بالرباط

شوف تيفي :ف.ع

علمت قناة "شوف تيفي" أن السيدة "ربيعة" التي كانت تعاني من نزيف حاد على مستوى عنق الرحم و هبوط حاد في الضغط الدموي و التي كانت قد منعت من التطبيب بمستشفى "السويسي", الأسبوع الماضي توفيت مساء أمس بالرباط بعد تدهور حالتها.



و كانت المرحومة قد اتصلت بقناة "شوف تيفي" يوم الأحد الماضي , تشكو إدراة مستشفى "ابن سينا" الذي قام بطردها حسب قولها من ولوج مصلحة مستعجلات أمراض النساء بالمستشفى حيث قضت أمام بابه 48 ساعة في انتظار اسعافها .



و كانت المرحومة قد دخلت يوم السبت الماضي في غيبوبة حيث أعادها أبناؤها الى المستشفى وهي تنزف , ليخبرها الطيب أنه ليس بمقدوره فعل أي شيء في حالتها و هو سلوك غير قانوني ومنافي للدستور الذي يكفل للمغاربة حق التطبيب والعلاج .



وكانت السيدة الخمسينية قيد حياتها قد وجهت عبر قناة ''شوف تيفي'' رسالة مؤثرة تطالب فيها كافة المسؤولين عن قطاع الصحة بمساعدتها من أجل الحصول على حقها في التطبيب, قبل أن تفارق الحياة مساء أمس الأربعاء.





