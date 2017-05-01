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مثير..مواجهات خطيرة بين المصلين داخل مسجد بسيدي قاسم.. وهذا هو السبب

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 20:27 مثير..مواجهات خطيرة بين المصلين داخل مسجد بسيدي قاسم.. وهذا هو السبب | حوادث و حقوق
مثير..مواجهات خطيرة بين المصلين داخل مسجد بسيدي قاسم.. وهذا هو السبب
ألقت الخلافات الحزبية بين حزب الاستقلال وإخوان بنكيران بظلالها على مسجد بإقليم سيدي قاسم، الذي تتنامى الصراعات فيه بشكل دائم بسبب التجاذبات والاستقطابات التي يقوم بها ممثلو هذين الحزبين، حيث شهد

"شوف تيفي"

ألقت الخلافات الحزبية بين حزب الاستقلال وإخوان بنكيران بظلالها على مسجد بإقليم سيدي قاسم، الذي تتنامى الصراعات فيه بشكل دائم بسبب التجاذبات والاستقطابات التي يقوم بها ممثلو هذين الحزبين، حيث شهد المسجد الرئيسي الذي يقع بجماعة "الحوافات" حالة من الفوضى العارمة كادت أن تتطور إلى اشتباكات بعدما طالب بعضهم بإعفاء الإمام الحالي للمسجد من مهامه.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر غدا الجمعة فإن مصادرها كشفت أن الأحداث التي عرفها مسجد دوار "أولاد جابر" أسفرت عن اعتقال مستشار جماعي من حزب العدالة والتنمية وإمام هذا المسجد، وإيداعهما السجن المحلي "أوطيطة"، وقد أخرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم الثلاثاء المنصرم الشروع في مناقشة تفاصيل هذا الملف إلى جلسة الحادي عشر من ماي الجاري.

وأضافت مصادر اليومية أن أحد أطراف الصراع تقدم بشهادة طبية تحدد مدة العجز في خمسة وثلاثين يوما، ما دفع بالنيابة العامة إلى الأمر باعتقال منير بطيط العضو المعرض بجماعة الحوافات إلى جانب إمام مسجد دوار "أولاد جابر" الذي يضم دائرتيتن انتخابيتين.

‫شوف تيفي

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