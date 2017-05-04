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سابقة...الوزير ''محمد بن عبد القادر'' يقوم بزيارات تشاورية لأربع مركزيات نقابية

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 20:19 سابقة...الوزير محمد بن عبد القادر يقوم بزيارات تشاورية لأربع مركزيات نقابية | بوليتيك
سابقة...الوزير ''محمد بن عبد القادر'' يقوم بزيارات تشاورية لأربع مركزيات نقابية
في سابقة هي الأولى من نوعها، قام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مرفوقا بالكاتب العام للوزارة بزيارة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية

بوليتيك
شوف تيفي

في سابقة هي الأولى من نوعها، قام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مرفوقا بالكاتب العام للوزارة بزيارة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، يوم أمس الاربعاء 3 ماي 2017.

وتأتي الزيارات التفقدية حسب بلاغ للوزارة، في إطار ترسيخ نهج التشاور والحوار، ووضع مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف المركزيات النقابية لدراسـة ومعالجة القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي ، حيث إلتقى الوزير بكل من الميلودي المخارق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل ، ومحمد نوبير اﻷموي، الأمين العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، و عبد الحميد فتحي، الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، و علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.

وقد jم خلال اللقاء، التداول في الملفات الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية ومنهجية الحوار بشأنها، وأوضاع الموظفين بالقطاع العام، والمنهجـية التـي يـنبغـي اعـتمادها للتأسيس لحوار اجتماعي بناء ومثمر وكذا ورش إصلاح اﻹدارة وما يتطلبه من حوار و تشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وسيواصل الوزير عقد اللقاءات مع المركزيات النقابية الأخرى، لدراسـة ومعالجة القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي من أجل الارتقاء به إلى المستوى الـذي يجعـل منـه دعـامة أساسية لإنجاز الإصـلاحات الكبرى الهادفة إلى إصلاح الادارة وتطوير منظومة الوظيفة العموميـة.

‫شوف تيفي

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الوظيفة العمومية الوزير محمد بن عبد القادر النقابات الزيارة شوف تيفي

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