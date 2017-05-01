 عاجل: إخضاع العاملين بالوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..مواجهات خطيرة بين المصلين داخل مسجد بسيدي قاسم.. وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

مثير..مواجهات خطيرة بين المصلين داخل مسجد بسيدي قاسم.. وهذا هو السبب

سابقة...الوزير محمد بن عبد القادر يقوم بزيارات تشاورية لأربع مركزيات نقابية | بوليتيك

سابقة...الوزير ''محمد بن عبد القادر'' يقوم بزيارات تشاورية لأربع مركزيات نقابية

عاجل: إخضاع العاملين بالوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري | مجتمع

عاجل: إخضاع العاملين بالوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري

رسميا: الحكومة تصادق على مشروع استيراد القمح اللين و مشتقاته | بوليتيك

رسميا: الحكومة تصادق على مشروع استيراد القمح اللين و مشتقاته

وأخيرأ.. العاهل السعودي يحرر النساء من أولياء الأمور ويسمح لهن بالقيام بهذه الأمور.. | دولي

وأخيرأ.. العاهل السعودي يحرر النساء من أولياء الأمور ويسمح لهن بالقيام بهذه الأمور..

صادم...تركيا تخذل الفلسطينيين وتمتنع عن التصويت بسحب سيادة اسرائيل عن القدس | دولي

صادم...تركيا تخذل ''الفلسطينيين'' وتمتنع عن التصويت بسحب سيادة اسرائيل عن ''القدس''

سكوب و بالصور.. وكالة مغربية لكراء السيارات الفاخرة تثير إعجاب الملك بباريس | مجتمع

سكوب و بالصور.. وكالة مغربية لكراء السيارات الفاخرة تثير إعجاب الملك بباريس

عاجل.. النيابة العامة تصدم البودكاست الشهير مول الشكارة و تأمر بإحالته على سجن عكاشة | مجتمع

عاجل.. النيابة العامة تصدم البودكاست الشهير ''مول الشكارة'' و تأمر بإحالته على سجن عكاشة

مثيــــــــر:عروسة هرب عليها راجلها نهار الثاني بعد عرسها وها علاش | حوادث و حقوق

مثيــــــــر:عروسة هرب عليها راجلها نهار الثاني بعد عرسها وها علاش

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل: إخضاع العاملين بالوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 20:14 عاجل: إخضاع العاملين بالوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري | مجتمع
عاجل: إخضاع العاملين بالوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 17-20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 الصادر في 28 ذي الحجة 1437 الموافق لـ30 شتنبر 2016، المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية

شوف تيفي:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 17-20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 الصادر في 28 ذي الحجة 1437 الموافق لـ30 شتنبر 2016، المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية"، وذلك بعرض المرسوم بقانون المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، على البرلمان قصد المصادقة عليه.

وأبرز الخلفي أن المشروع ينص على إخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، نظرا للمهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين، والمرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجيية والعمرانية.

وأضاف الوزير أن الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية يستفيدون من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الانضباط العسكري الضمانات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سكوب و بالصور.. وكالة مغربية لكراء السيارات الفاخرة تثير إعجاب الملك بباريس | مجتمع

سكوب و بالصور.. وكالة مغربية لكراء السيارات الفاخرة تثير إعجاب الملك بباريس

عاجل.. النيابة العامة تصدم البودكاست الشهير مول الشكارة و تأمر بإحالته على سجن عكاشة | مجتمع

عاجل.. النيابة العامة تصدم البودكاست الشهير ''مول الشكارة'' و تأمر بإحالته على سجن عكاشة

فضيحة وبالصور.. طبيب مغربي مشهور ينشر صور مريضاته عاريات | مجتمع

فضيحة وبالصور.. طبيب مغربي مشهور ينشر صور مريضاته عاريات

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو | مجتمع

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حسناء أبو زيد: المناضلين داخل حزب الاتحاد الاشتراكي غاضبون على تراجع مستوى الحزب و إلى ما وصل إليه اليوم | خارج البلاطو
منذ 35 دقيقة

حسناء أبو زيد: المناضلين داخل حزب الاتحاد الاشتراكي غاضبون على تراجع مستوى الحزب و إلى ما وصل إليه اليوم

الرئيس الأمريكي السابق أوباما يساند المرشح الفرنسي للرئاسة إيمانويل ماكرون بهذا الفيديو ! | قنوات أخرى

الرئيس الأمريكي السابق أوباما يساند المرشح الفرنسي للرئاسة إيمانويل ماكرون بهذا الفيديو !

تجار قيسارية اسباتة بالبيضاء يطالبون بإقالة المسؤولين بعمالة ابن مسيك لهذه الأسباب و يوجهون نداء للملك محمد السادس | خارج البلاطو

تجار قيسارية اسباتة بالبيضاء يطالبون بإقالة المسؤولين بعمالة ابن مسيك لهذه الأسباب و يوجهون نداء للملك محمد السادس

بالفيديو..في عز حملتها الانتخابية.. ماري لوبين شِيْرو عليها بالبيض‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..في عز حملتها الانتخابية.. ماري لوبين شِيْرو عليها بالبيض‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..مواجهات خطيرة بين المصلين داخل مسجد بسيدي قاسم.. وهذا هو السبب | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

مثير..مواجهات خطيرة بين المصلين داخل مسجد بسيدي قاسم.. وهذا هو السبب

سابقة...الوزير محمد بن عبد القادر يقوم بزيارات تشاورية لأربع مركزيات نقابية | بوليتيك

سابقة...الوزير ''محمد بن عبد القادر'' يقوم بزيارات تشاورية لأربع مركزيات نقابية

عاجل: إخضاع العاملين بالوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري | مجتمع

عاجل: إخضاع العاملين بالوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري

رسميا: الحكومة تصادق على مشروع استيراد القمح اللين و مشتقاته | بوليتيك

رسميا: الحكومة تصادق على مشروع استيراد القمح اللين و مشتقاته

﻿ ﻿
اليوم 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.