وأخيرأ.. العاهل السعودي يحرر النساء من أولياء الأمور ويسمح لهن بالقيام بهذه الأمور.. ﻿

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمراً سامياً يسمح بتمكين المرأة بالسعودية من القيام بمجموعة من الخدمات والأمور، دون شرط الحصول على موافقة ولي أمرها، الذي

"شوف تيفي"

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمراً سامياً يسمح بتمكين المرأة بالسعودية من القيام بمجموعة من الخدمات والأمور، دون شرط الحصول على موافقة ولي أمرها، الذي كان يعمل به سابقاً، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية.

وأوضحت صحيفة "عكاظ"، أن الأمر الملكي يسري على جميع الجهات الحكومية المعنية، وقد وجاء بعد الموافقة على توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي، بغية حل الإشكالات المتعلقة بحقوق المرأة في المملكة.

وأكدت ذات الصحيفة لأمر السامي، يقضي بمراجعة الإجراءات المعمول بها لدى الجهات المعنية والأجهزة المرتبطة بها، والرفع عن المرأة، للاشتراطات السابقة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم.

وذكرت الوكالة الروسية بشروط موافقة ولي الأمر، الذي كان معمول به قبل صدور الأمر الملكي، حيث لا يسمح بزواج المرأة دون موافقة الولي، ولا يسمح بسفرها من البلاد دون مرافقة، فضلاً عن مسائل أخرى تتطلب تحقيق هذا الشرط، في بلد يطبق قوانين الشريعة الإسلامية في معظم المسائل الحياتية، بالإضافة إلى منع المرأة السعودية من قيادة السيارة.



