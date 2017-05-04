سكوب و بالصور.. وكالة مغربية لكراء السيارات الفاخرة تثير إعجاب الملك بباريس ﻿

''تبارك الله عليكم هادشي عندكم زوين'' هكذا عبر الملك محمد السادس عن إعجابه بوكالة لكراء السيارات الفاخرة المتواجدة بـ'' الشانزليزي'' , في قلب العاصمة الفرنسية باريس و التي تعود ملكيتها لشاب مغربي مقيم



شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



"تبارك الله عليكم هادشي عندكم زوين" هكذا عبر الملك محمد السادس عن إعجابه بوكالة لكراء السيارات الفاخرة المتواجدة بـ" الشانزليزي" , في قلب العاصمة الفرنسية باريس و التي تعود ملكيتها لشاب مغربي مقيم بباريس.

و عبر "سعد الكشاني" الشاب البالغ من العمر 31 سنة مالك الوكالة المذكورة في حديث حصري لقناة "شوف تيفي" , عن فرحته الغامرة بلقاء الملك صباح اليوم الخميس قائلا "كنت دائما أود لقاء الملك عند حلوله بباريس, كنت ألمحه بين الفينة و الأخرى بـالشانزليزيه لكن لم تسمح لي الظروف" و أضاف سعد " تفاجأت بالملك وهو يقف أمام وكالتي المتواضعة , حيث كدت أن أطير من الفرح ,قبل أن أتقدم عليه لأقبل يده و أرحبه من أجل الدخول الى قلب الوكالة و هوما استجاب له الملك , بصدر رحب حيث زار الوكالة و إلتقطت معه صور تذكارية حيث استفسرني عن أحوالي و أحوال الجالية , كما إستفسرني عن المشروع الذي نال إعجاب جلالته ".

و أضاف سعد إبن "حي الرياض" بالرباط و الذي كان يتحدث بحماس كبير أن حواره مع الملك دام حوالي 10 دقائق , حيث لمس فيه كل صفات التواضع و الأخلاق و الاهتمام و العطف الذي يغدقه على أبناء شعبه بكل بقاع العالم" .

و كشف المتحدث أنه يتوفر على عدد من وكالات كراء السيارات بكل من "باريس" و إمارة "موناكو" و "ماربيا" الاسبانية و عدد من الدول , و لديه عدد من الزوار من مختلف الجنسيات و بالأخص من مختلف دول الخليج العربي.

و كان الملك محمد السادس قد حل بالعاصمة الفرنسية "باريس" قادما اليها من مدينة "ميامي" الأمريكية بداية الشهر الجاري.