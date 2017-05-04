سكوب و بالصور.. وكالة مغربية لكراء السيارات الفاخرة تثير إعجاب الملك بباريس ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
"تبارك الله عليكم هادشي عندكم زوين" هكذا عبر الملك محمد السادس عن إعجابه بوكالة لكراء السيارات الفاخرة المتواجدة بـ" الشانزليزي" , في قلب العاصمة الفرنسية باريس و التي تعود ملكيتها لشاب مغربي مقيم بباريس.
و عبر "سعد الكشاني" الشاب البالغ من العمر 31 سنة مالك الوكالة المذكورة في حديث حصري لقناة "شوف تيفي" , عن فرحته الغامرة بلقاء الملك صباح اليوم الخميس قائلا "كنت دائما أود لقاء الملك عند حلوله بباريس, كنت ألمحه بين الفينة و الأخرى بـالشانزليزيه لكن لم تسمح لي الظروف" و أضاف سعد " تفاجأت بالملك وهو يقف أمام وكالتي المتواضعة , حيث كدت أن أطير من الفرح ,قبل أن أتقدم عليه لأقبل يده و أرحبه من أجل الدخول الى قلب الوكالة و هوما استجاب له الملك , بصدر رحب حيث زار الوكالة و إلتقطت معه صور تذكارية حيث استفسرني عن أحوالي و أحوال الجالية , كما إستفسرني عن المشروع الذي نال إعجاب جلالته ".
و أضاف سعد إبن "حي الرياض" بالرباط و الذي كان يتحدث بحماس كبير أن حواره مع الملك دام حوالي 10 دقائق , حيث لمس فيه كل صفات التواضع و الأخلاق و الاهتمام و العطف الذي يغدقه على أبناء شعبه بكل بقاع العالم" .
و كشف المتحدث أنه يتوفر على عدد من وكالات كراء السيارات بكل من "باريس" و إمارة "موناكو" و "ماربيا" الاسبانية و عدد من الدول , و لديه عدد من الزوار من مختلف الجنسيات و بالأخص من مختلف دول الخليج العربي.
و كان الملك محمد السادس قد حل بالعاصمة الفرنسية "باريس" قادما اليها من مدينة "ميامي" الأمريكية بداية الشهر الجاري.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.