 عاجل.. النيابة العامة تصدم البودكاست الشهير ''مول الشكارة'' و تأمر بإحالته على سجن عكاشة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. النيابة العامة تصدم البودكاست الشهير مول الشكارة و تأمر بإحالته على سجن عكاشة | مجتمع

عاجل.. النيابة العامة تصدم البودكاست الشهير ''مول الشكارة'' و تأمر بإحالته على سجن عكاشة

مثيــــــــر:عروسة هرب عليها راجلها نهار الثاني بعد عرسها وها علاش | حوادث و حقوق

مثيــــــــر:عروسة هرب عليها راجلها نهار الثاني بعد عرسها وها علاش

فضيحة وبالصور.. طبيب مغربي مشهور ينشر صور مريضاته عاريات | مجتمع

فضيحة وبالصور.. طبيب مغربي مشهور ينشر صور مريضاته عاريات

يا ربي السلامة..طالب يدرس بجامعة محمد الأول بوجدة يتعرض لاعتداء خطير | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..طالب يدرس بجامعة محمد الأول بوجدة يتعرض لاعتداء خطير

خطير...عناصر بالبوليساريو يحاولون نقل إرهابيين نحو ليبيا مقابل آلاف الدولارات | بوليتيك

خطير...عناصر ''بالبوليساريو'' يحاولون نقل ''إرهابيين'' نحو ليبيا مقابل آلاف الدولارات

سابقة..بلدية أيت ملول تعقد دورتها الشهرية بمدرجات الجامعة لتفويت الكهرباء والنفايات المنزلية | بوليتيك

سابقة..بلدية أيت ملول تعقد دورتها الشهرية بمدرجات ''الجامعة'' لتفويت الكهرباء والنفايات المنزلية

عاجل:هذا ما قرره القضاء في قضية ولد الصنهاجي | ثقافة و فنون

عاجل:هذا ما قرره القضاء في قضية ولد الصنهاجي

لاماب تكشف تفاصيل جريمة قتل مصورها الصحافي حسن السحيمي بتمارة | صحافة

لاماب تكشف تفاصيل جريمة قتل مصورها الصحافي حسن السحيمي بتمارة

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو | مجتمع

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل.. النيابة العامة تصدم البودكاست الشهير ''مول الشكارة'' و تأمر بإحالته على سجن عكاشة

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 18:31 عاجل.. النيابة العامة تصدم البودكاست الشهير مول الشكارة و تأمر بإحالته على سجن عكاشة | مجتمع
عاجل.. النيابة العامة تصدم البودكاست الشهير ''مول الشكارة'' و تأمر بإحالته على سجن عكاشة
رفضت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، منح السراح المؤقت للبودكاست الشهير محمد بنيس الملقب بـ ''مول الشكارة''، وأجلت النظر في قضيته إلى غاية 11 ماي الجاري.

''شوف تيفي''

 

رفضت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، منح السراح المؤقت للبودكاست الشهير محمد بنيس الملقب بـ ''مول الشكارة''، وأجلت النظر في قضيته إلى غاية 11 ماي الجاري.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، أن ''مول الشكارة''، تمت متابعته في حالة اعتقال بتهم التشهير بسيدة تنحدر من مدينة أكادير، وارتكاب جرائم تدخل في إطار الحق العام ومن بينها السرقة و قد تم تحويله إلى سجن عكاشة

تجدر الإشارة أن محيط المحكمة المذكورة، شهد صباح اليوم الخميس، تنظيم وقفة تضامنية مع ''مول الشكارة''، والتي طالب خلالها معارف الموقوف وأصدقائه بالإفراج عنه نظرا لغياب أدلة تدينه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عين السبع المصالح الأمنية السرقة المحكمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة وبالصور.. طبيب مغربي مشهور ينشر صور مريضاته عاريات | مجتمع

فضيحة وبالصور.. طبيب مغربي مشهور ينشر صور مريضاته عاريات

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو | مجتمع

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو

عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي | مجتمع

عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط مقتل صحفي لاماب و هذه هي الخطوة المؤثرة التي أقدمت عليها | مجتمع

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط ''مقتل'' صحفي ''لاماب'' و هذه هي الخطوة المؤثرة التي أقدمت عليها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تجار قيسارية اسباتة بالبيضاء يطالبون بإقالة المسؤولين بعمالة ابن مسيك لهذه الأسباب و يوجهون نداء للملك محمد السادس | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

تجار قيسارية اسباتة بالبيضاء يطالبون بإقالة المسؤولين بعمالة ابن مسيك لهذه الأسباب و يوجهون نداء للملك محمد السادس

بالفيديو..في عز حملتها الانتخابية.. ماري لوبين شِيْرو عليها بالبيض‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..في عز حملتها الانتخابية.. ماري لوبين شِيْرو عليها بالبيض‎

معاناة إيديا تتكرر..من البيضاء..مشات تشوف خالتها فسبع عيون جاتها السخانة ومنين داوها لسبيطار لقاوه ساد وهي تموت | خارج البلاطو

معاناة "إيديا" تتكرر..من البيضاء..مشات تشوف خالتها فسبع عيون جاتها السخانة ومنين داوها لسبيطار لقاوه ساد وهي تموت

فضيحة..شركة للإنتاج تتهم فنان مغربي بالنصب..تفاصيل مثيرة | خارج البلاطو

فضيحة..شركة للإنتاج تتهم فنان مغربي بالنصب..تفاصيل مثيرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. النيابة العامة تصدم البودكاست الشهير مول الشكارة و تأمر بإحالته على سجن عكاشة | مجتمع
منذ 28 دقيقة

عاجل.. النيابة العامة تصدم البودكاست الشهير ''مول الشكارة'' و تأمر بإحالته على سجن عكاشة

مثيــــــــر:عروسة هرب عليها راجلها نهار الثاني بعد عرسها وها علاش | حوادث و حقوق

مثيــــــــر:عروسة هرب عليها راجلها نهار الثاني بعد عرسها وها علاش

فضيحة وبالصور.. طبيب مغربي مشهور ينشر صور مريضاته عاريات | مجتمع

فضيحة وبالصور.. طبيب مغربي مشهور ينشر صور مريضاته عاريات

يا ربي السلامة..طالب يدرس بجامعة محمد الأول بوجدة يتعرض لاعتداء خطير | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..طالب يدرس بجامعة محمد الأول بوجدة يتعرض لاعتداء خطير

﻿ ﻿
اليوم 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.