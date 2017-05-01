عاجل.. النيابة العامة تصدم البودكاست الشهير ''مول الشكارة'' و تأمر بإحالته على سجن عكاشة ﻿

رفضت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، منح السراح المؤقت للبودكاست الشهير محمد بنيس الملقب بـ ''مول الشكارة''، وأجلت النظر في قضيته إلى غاية 11 ماي الجاري.

''شوف تيفي''

رفضت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، منح السراح المؤقت للبودكاست الشهير محمد بنيس الملقب بـ ''مول الشكارة''، وأجلت النظر في قضيته إلى غاية 11 ماي الجاري.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، أن ''مول الشكارة''، تمت متابعته في حالة اعتقال بتهم التشهير بسيدة تنحدر من مدينة أكادير، وارتكاب جرائم تدخل في إطار الحق العام ومن بينها السرقة و قد تم تحويله إلى سجن عكاشة

تجدر الإشارة أن محيط المحكمة المذكورة، شهد صباح اليوم الخميس، تنظيم وقفة تضامنية مع ''مول الشكارة''، والتي طالب خلالها معارف الموقوف وأصدقائه بالإفراج عنه نظرا لغياب أدلة تدينه.