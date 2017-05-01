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مثيــــــــر:عروسة هرب عليها راجلها نهار الثاني بعد عرسها وها علاش

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 18:21 مثيــــــــر:عروسة هرب عليها راجلها نهار الثاني بعد عرسها وها علاش | حوادث و حقوق
مثيــــــــر:عروسة هرب عليها راجلها نهار الثاني بعد عرسها وها علاش
بعد الزوجة الأمريكية،وجدت زوجة جزائرية نفسها متهمة بالخيانة و التزوير و النصب بعد أن أخفت وجهها الحقيقي الذي يبدو قبيحاً برأي زوجها،مشيراً إلى أنها كانت تظهر له في أحسن هيئة بفضل مساحيق التجميل.


شوف تيفي:

بعد الزوجة الأمريكية،وجدت زوجة جزائرية نفسها متهمة بالخيانة و التزوير و النصب بعد أن أخفت وجهها الحقيقي الذي يبدو قبيحاً برأي زوجها،مشيراً إلى أنها كانت تظهر له في أحسن هيئة بفضل مساحيق التجميل.

واستيقظت العروس الجزائرية في صباحية زفافها لتجد نفسها متهمةً بالخيانة والتزوير والنصب والاحتيال، من قبل عريسها.

وأوضح وسائل إعلام جزائرية، أن الزوج أصيب بصدمة نفسية، بعد أن رأي وجه زوجته الحقيقي بعد استيقاظه من النوم، ما دفعه مباشرةً الى رفع دعوى قضائية أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة.

وطالب العريس بتغريم زوجته، وتعويض الضرر النفسي والمعنوي الذي حصل له.

 

 

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