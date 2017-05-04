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فضيحة وبالصور.. طبيب مغربي مشهور ينشر صور مريضاته عاريات

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 18:02 فضيحة وبالصور.. طبيب مغربي مشهور ينشر صور مريضاته عاريات | مجتمع
فضيحة وبالصور.. طبيب مغربي مشهور ينشر صور مريضاته عاريات
تفاجأ متتبعو موقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام'' بقيام جراح تجميل مغربي مشهور، بنشر صور على حسابه وعلى صفحة مصحته، والتي تبرز الأعضاء الجنسية لسيدات ظهرن عاريات.

"شوف تيفي"

تفاجأ متتبعو موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بقيام جراح تجميل مغربي مشهور، بنشر صور على حسابه وعلى صفحة مصحته، والتي تبرز الأعضاء الجنسية لسيدات ظهرن عاريات.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الصور، حيث تباينت الآراء بين مستنكر لنشر "عورات" السيدات اللائي يقصدن المصحات الخاصة من أجل الخضوع لعميات جراحية تجميلية، وبين رافض لتوجيه اللوم للطبيب الجراح موضحين بأن الأمر عادي ويندرج ضمن عمله الذي يحتاج للتسويق.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء آخرون وزارة الصحة بالدخول على الخط وفتح تحقيق، خاصة أن الصور المنشورة مخلة بالحياء وتعتبر تجاوزا وخرقا للحرمات، وأيضا تشويها للسيدات صاحبات الصور.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طبيب جراح التجميل وزارة الصحة عمليات جراحية

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