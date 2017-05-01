يا ربي السلامة..طالب يدرس بجامعة محمد الأول بوجدة يتعرض لاعتداء خطير ﻿

أقدم لصوص بمدينة وجدة، أخيرا، على شرملة طالب يدرس بالسنة الأولى بجامعة محمد الأول، ما تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة في مناطق مختلفة من جسده.



"شوف تيفي"



أقدم لصوص بمدينة وجدة، أخيرا، على شرملة طالب يدرس بالسنة الأولى بجامعة محمد الأول، ما تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة في مناطق مختلفة من جسده.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطالب، تفاجأ بلصين يعترضان سبيله من أجل سرقته، وخلال مقاومته لهما، تعرض للطعن بواسطة السلاح الأبيض، واحتاج لـ 16 غرزة لرتق جراحه.



وأضاف المصدر ذاته أن الضحية تلقى العلاجات الضرورية بمستشفى الفار ابي، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورطين في هذا الفعل الإجرامي.





