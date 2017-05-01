خطير...عناصر ''بالبوليساريو'' يحاولون نقل ''إرهابيين'' نحو ليبيا مقابل آلاف الدولارات ﻿

أدان القضاء سبعة متهمين في ملفات متصلة بالإرهاب، بعد قيامهم بالتنسيق الميداني مع عناصر من جبهة ''البوليساريو'' الانفصالية لتهريب ''البشر'' صوب معسكرات ''الإرهابيين'' بليبيا.

شوف تيفي

وكالات



أدان القضاء سبعة متهمين في ملفات متصلة بالإرهاب، بعد قيامهم بالتنسيق الميداني مع عناصر من جبهة ''البوليساريو'' الانفصالية لتهريب ''البشر'' صوب معسكرات ''الإرهابيين'' بليبيا.



ووفق موقع قناة ''العربي نت'' فقد أصدر القضاء المغربي حكما بسبع سنوات سجنا نافذا، في حق المتهم الرئيسي في الخلية الإرهابية، وهو من مواليد 1990، متزوج وأب لطفلين، واشتغل مسيرا لمحل للإنترنت العمومي.



كما أصدرت محكمة قضايا الإرهاب، في نفس الملف والخلية، حكما بـ5 سنوات سجنا، على 5 عناصر آخرين من خلية تنظيم الدولة الإسلامية، حيث كان مكتلة مكافخة الإرهاب بالمغرب قد وضع يده على ''الخلية الإرهابية'' التي ينتمي أعضاؤها لمدينتي مراكش والعيون عاصمة الصحراء المغربية.



وحسب ذات المصدر، حاول عناصر الخلية في البداية التسلل لخارج المغرب في اتجاه معسكرات ''الدولة الإسلامية'' في سوريا والعراق، إلا أنهم غيروا وجهتم صوب ليبيا، حيث لعب إنفصاليو البوليساريو دورا في محاولات تسلل الإرهابين من المغرب صوب ليبيا، مرورا عبر الأراضي الموريتانية، وباستخدام غطاء ديني للإشتغلال في مدينة العيون، إذ شرع زعيم الخلية في نشاطه، ودعا سرا الشباب للإلتحاق بالإرهابيين عبر تنظيم الخلية جلسات للدعوة إلى التطرف.

هذا، وجمعت علاقة قرابة بين عنصر من الخلية الإرهابية، و عناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية، فلجأت الخلية أمام تشديد الرقابة على الحدود البرية السورية التركية، إلى خطة بديلة للتوجه إلى ليببا، مقابل مبلغ 2000 دولار أميركي للمهربين، عن كل إرهابي.





