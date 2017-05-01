سابقة..بلدية أيت ملول تعقد دورتها الشهرية بمدرجات ''الجامعة'' لتفويت الكهرباء والنفايات المنزلية ﻿

انعقدت صبيحة اليوم الأربعاء، أولى جلسات الدورة العادية للمجلس البلدي لأيت ملول، الخاصة بشهر ماي، بالقطب الجامعي الجديد بالمدينة التابع لجامعة إبن زهر بأكادير.





بوليتيك

شوف تيفي



انعقدت صبيحة اليوم الأربعاء، أولى جلسات الدورة العادية للمجلس البلدي لأيت ملول، الخاصة بشهر ماي، بالقطب الجامعي الجديد بالمدينة التابع لجامعة إبن زهر بأكادير.



وتداول مستشارو المجلس البلدي سواء منهم المعارضة أو الأغلبية، في نقطة فريدة بجدول الأعمال، تخص الدراسة والتصويت على إسناد مهام تدبير مرفقي الإنارة العمومية والنفايات المنزلية إلى مؤسسة للتعاون بين جماعات ''أكادير الكبير''.



وفي ذات السياق، صرح عضو المجلس البلدي ''الحسين حريش'' في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي''، أن عقد الدورة الحالية للمجلس في القطب الجماعي، تأتي تفعيلا للتعاون الحاصل بين الجماعة والجامعة وتعزيزا للانفتاح الحاصل بينهما وبالخصوص لأن إحدى جلسات الدورة ستخصص للمصادقة على برنامج عمل الجماعة وهو ورش كبير يعني المواطنين والباحثين والذي نسعى من خلاله إلى تعزيز وتثبيت هوية ايت ملول كمدينة جامعية جديدة.





