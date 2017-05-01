عاجل:هذا ما قرره القضاء في قضية ولد الصنهاجي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الخميس، أن محكمة الأسرة بالدارالبيضاء، قررت تأجيل النطق بالحكم في قضية ولد الصنهاجي و زوجته إلى غاية 18 ماي المقبل.

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" اليوم الخميس، أن محكمة الأسرة بالدارالبيضاء، قررت تأجيل النطق بالحكم في قضية ولد الصنهاجي و زوجته إلى غاية 18 ماي المقبل.



و قد رفعت زوجة حمزة الصنهاجي، دعوى طلاق الشقاق طالبت من خلالها من نجل الصنهاجي مبلغ 30 مليون كمؤخر الصداق.



و كانت عائلة الصنهاجي قد أكدت من خلال بيان حقيقة، أن الزوجة المذكورة تقدمت في 15 من شتنبر 2016 بمقال افتتاحي بواسطة دفاعها أمام كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء تلتمس الطلاق للشقاق بعد البناء و الزام الزوج بآداء واجب النفقة و توسعة الأعياد ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2016 , و أنه و أثناء سريان المسطرة القضائية تقدم الزوج بمقال مقابل يلتمس خلاله الحكم بفسخ عقد الزواج وفقا لأحكام مدونة الأسرة في شقها المتعلق بالإكراه و التدليس في ابرام عقد الزواج , و أنه لا جهة يمكنها الفصل في هذه المنازعة سوى القضاء .



