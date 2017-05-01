لاماب تكشف تفاصيل جريمة قتل مصورها الصحافي حسن السحيمي بتمارة ﻿

تم العثور، أمس الأربعاء، على المصور الصحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء حسن السحيمي، وقد فارق الحياة مقتولا بمنزله الكائن بمدينة تمارة، حسب ما علم لدى عائلته.

"شوف تيفي"

تم العثور، أمس الأربعاء، على المصور الصحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء حسن السحيمي، وقد فارق الحياة مقتولا بمنزله الكائن بمدينة تمارة، حسب ما علم لدى عائلته.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى منزل المتوفى، حيث تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الجريمة.

والتحق الراحل حسن السحيمي، وهو من مواليد الرباط سنة 1961، بوكالة المغرب العربي للأنباء سنة 1993، حيث عمل كمصور صحافي تابع لمديرية الإعلام بها.

وشارك الراحل السحيمي، الذي عرف في الأوساط الإعلامية بخلقه النبيل وتفانيه في العمل، في تغطية العديد من التظاهرات الوطنية والدولية.



