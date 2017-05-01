هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو ﻿

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ، أمس الأربعاء ، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق يونس الشقوري ، المعتقل السابق بقاعدة غوانتانامو الأمريكية الذي يتابع في حالة سراح .

"شوف تيفي"+"و م ع"

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ، أمس الأربعاء ، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق يونس الشقوري ، المعتقل السابق بقاعدة غوانتانامو الأمريكية الذي يتابع في حالة سراح .

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد قررت في يناير المنصرم ، إحالة هذا الملف على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط ، بعدما قضت بعدم اختصاصها .

ويتابع الشقوري، الذي تم تسليمه للسلطات المغربية في شتنبر 2015 ، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والمس بسلامة الدولة الداخلية".

وكان الشقوري قد اعتقل في دجنبر 2001 بأفغانستان للاشتباه في علاقته بتنظيم القاعدة، وبعد تسليمه للسلطات المغربية في شتنبر 2015، تم إيداعه في 23 شتنبر 2015 بالمركب السجني بسلا .

وبعد الاستماع إليه تفصيليا، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها ، بمتابعته في حالة سراح مؤقت وذلك استجابة لملتمس دفاعه.



