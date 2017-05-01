 عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:هذا ما قرره القضاء في قضية ولد الصنهاجي | ثقافة و فنون

عاجل:هذا ما قرره القضاء في قضية ولد الصنهاجي

لاماب تكشف تفاصيل جريمة قتل مصورها الصحافي حسن السحيمي بتمارة | صحافة

لاماب تكشف تفاصيل جريمة قتل مصورها الصحافي حسن السحيمي بتمارة

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو | مجتمع

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو

عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي | مجتمع

عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي

مثير وبالفيديو.. الجزائريون يسخرون من بوتفلقية على كرسيه المتحرك خلال تصويته بالانتخابات ويتناقلون فيديو يظهر إخوته وقريبه الطفل الغريب صاحب النظارة | بوليتيك

مثير وبالفيديو.. الجزائريون يسخرون من بوتفلقية على كرسيه المتحرك خلال تصويته بالانتخابات

هل يقطع بن كيران العمرة لإنقاذ البيجيدي من الإنقسام؟ | بوليتيك

هل يقطع بن كيران ''العمرة'' لإنقاذ ''البيجيدي '' من الإنقسام؟

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط مقتل صحفي لاماب و هذه هي الخطوة المؤثرة التي أقدمت عليها | مجتمع

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط ''مقتل'' صحفي ''لاماب'' و هذه هي الخطوة المؤثرة التي

مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي

مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل:تســــــريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة هاذ الأسبوع | مجتمع

عاجل:تســــــريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة هاذ الأسبوع

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 16:30 عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي | مجتمع
عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي
تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي قاطبة٬ يوم الاثنين (8 ماي) بعيد ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الرابع عشر.


شوف تيفي:

تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي قاطبة٬ يوم الاثنين (8 ماي) بعيد ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الرابع عشر.

ورأى الأمير مولاي الحسن النور في الثامن من ماي 2003، وأطلق عليه والده الملك محمد السادس، اسم مولاي الحسن، تيمنا باسم جده الراحل الملك الحسن الثاني، وكان مصدر فرحة غمرت كل ربوع المملكة من طنجة إلى الكويرة.

وحرص القصر الملكي على أن يشرك أبناء الشعب المغربي في كل المناسبات، التي تتعلق بولي العهد، مثل حفل العقيقة، الذي جرى بالرباط، وحفل الختان، الذي جرى في مدينة فاس، وشكلت الاحتفالات، التي اشتركت فيها الأسرة الملكية وكافة مكونات المجتمع، صورة متجددة للتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.

و بهذه المناسبة يتقدم طاقم قناة "شوف تيفي" بالتهنئة للأمير مولاي الحسن و لكافة الأسرة الملكية بهذه المناسبة السعيدة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك ميامي الأمير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو | مجتمع

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط مقتل صحفي لاماب و هذه هي الخطوة المؤثرة التي أقدمت عليها | مجتمع

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط ''مقتل'' صحفي ''لاماب'' و هذه هي الخطوة المؤثرة التي أقدمت عليها

عاجل:تســــــريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة هاذ الأسبوع | مجتمع

عاجل:تســــــريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة هاذ الأسبوع

خطير .. كونطرولا الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس | مجتمع

خطير .. ''كونطرولا'' الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | عادل الميلودي على قناة الحرة الاماراتية | قنوات أخرى
منذ 26 دقيقة

بالفيديو | عادل الميلودي على قناة الحرة الاماراتية

عاجل و بالفيديو.. شوفو أشنو واقع أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بعد اعتقال مول الشكارة والأم تناشد المسؤولين:طلقو ليا ولدي | بــووز

عاجل و بالفيديو.. شوفو أشنو واقع أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بعد اعتقال مول الشكارة والأم تناشد المسؤولين:طلقو ليا ولدي

بعد مراكش..طوموبيلة تحرقات فكازا | بــووز

بعد مراكش..''طوموبيلة'' تحرقات فكازا

اعتراف طالبة من قلب الكلية..كاين الجنس فالجامعات مقابل النقط (فيديو) | بــووز

اعتراف طالبة من قلب الكلية..كاين الجنس فالجامعات مقابل النقط (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:هذا ما قرره القضاء في قضية ولد الصنهاجي | ثقافة و فنون
منذ 5 دقائق

عاجل:هذا ما قرره القضاء في قضية ولد الصنهاجي

لاماب تكشف تفاصيل جريمة قتل مصورها الصحافي حسن السحيمي بتمارة | صحافة

لاماب تكشف تفاصيل جريمة قتل مصورها الصحافي حسن السحيمي بتمارة

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو | مجتمع

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو

عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي | مجتمع

عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي

﻿ ﻿
اليوم 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.