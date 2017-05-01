عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي ﻿

تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي قاطبة٬ يوم الاثنين (8 ماي) بعيد ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الرابع عشر.



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تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي قاطبة٬ يوم الاثنين (8 ماي) بعيد ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الرابع عشر.

ورأى الأمير مولاي الحسن النور في الثامن من ماي 2003، وأطلق عليه والده الملك محمد السادس، اسم مولاي الحسن، تيمنا باسم جده الراحل الملك الحسن الثاني، وكان مصدر فرحة غمرت كل ربوع المملكة من طنجة إلى الكويرة.

وحرص القصر الملكي على أن يشرك أبناء الشعب المغربي في كل المناسبات، التي تتعلق بولي العهد، مثل حفل العقيقة، الذي جرى بالرباط، وحفل الختان، الذي جرى في مدينة فاس، وشكلت الاحتفالات، التي اشتركت فيها الأسرة الملكية وكافة مكونات المجتمع، صورة متجددة للتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.

و بهذه المناسبة يتقدم طاقم قناة "شوف تيفي" بالتهنئة للأمير مولاي الحسن و لكافة الأسرة الملكية بهذه المناسبة السعيدة.