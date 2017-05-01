مثير وبالفيديو.. الجزائريون يسخرون من بوتفلقية على كرسيه المتحرك خلال تصويته بالانتخابات ويتناقلون فيديو يظهر إخوته وقريبه الطفل الغريب صاحب النظارة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يظهر لحظة قيام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتصويت، ولحظة قيام شقيقيه السعيد بوتفليقة، وناصر بوتفليقة بالإدلاء

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يظهر لحظة قيام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتصويت، ولحظة قيام شقيقيه السعيد بوتفليقة، وناصر بوتفليقة بالإدلاء بصوتهما في الانتخابات التشريعية.

وتفاعل آلاف الجزائريين مع هذه الفيديوهات، حيث ركز البعض على الطريقة التي أدلى بها بوتفليقة بصوته الانتخابي، واصفين إياه بالعاجز وبالرئيس "الحي الميت" بعد أن وجد صعوبة في القيام بهذه العملية واستعان بالموجودين إلى جانبه، ومن جهة أخرى استغل البعض الفرصة وركز على شقيقي بوتفليقة وخاصة قريبه الطفل صاحب النظارة، موضحين أن كل شيء تغير في الجزائر ومن بينها بوتفيلقة الذي أصبح عاجزا باستثناء هذا الطفل الذي لم يتغير شكله وطوله.

ونشر بعض النشطاء الجزائريون صور بوتفيلقة بصحة جيدة وإلى جانبه الطفل المذكور، وصورة ثانية تظهر نفس الطفل لكن هذه المرة وبوتفليقة مقعد وغير قادر على الحركة.



