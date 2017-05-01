 مثير وبالفيديو.. الجزائريون يسخرون من بوتفلقية على كرسيه المتحرك خلال تصويته بالانتخابات ويتناقلون فيديو يظهر إخوته وقريبه الطفل الغريب صاحب النظارة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:هذا ما قرره القضاء في قضية ولد الصنهاجي | ثقافة و فنون

عاجل:هذا ما قرره القضاء في قضية ولد الصنهاجي

لاماب تكشف تفاصيل جريمة قتل مصورها الصحافي حسن السحيمي بتمارة | صحافة

لاماب تكشف تفاصيل جريمة قتل مصورها الصحافي حسن السحيمي بتمارة

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو | مجتمع

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو

عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي | مجتمع

عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي

مثير وبالفيديو.. الجزائريون يسخرون من بوتفلقية على كرسيه المتحرك خلال تصويته بالانتخابات ويتناقلون فيديو يظهر إخوته وقريبه الطفل الغريب صاحب النظارة | بوليتيك

مثير وبالفيديو.. الجزائريون يسخرون من بوتفلقية على كرسيه المتحرك خلال تصويته بالانتخابات

هل يقطع بن كيران العمرة لإنقاذ البيجيدي من الإنقسام؟ | بوليتيك

هل يقطع بن كيران ''العمرة'' لإنقاذ ''البيجيدي '' من الإنقسام؟

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط مقتل صحفي لاماب و هذه هي الخطوة المؤثرة التي أقدمت عليها | مجتمع

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط ''مقتل'' صحفي ''لاماب'' و هذه هي الخطوة المؤثرة التي

مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي

مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل:تســــــريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة هاذ الأسبوع | مجتمع

عاجل:تســــــريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة هاذ الأسبوع

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

مثير وبالفيديو.. الجزائريون يسخرون من بوتفلقية على كرسيه المتحرك خلال تصويته بالانتخابات ويتناقلون فيديو يظهر إخوته وقريبه الطفل الغريب صاحب النظارة

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 16:20 مثير وبالفيديو.. الجزائريون يسخرون من بوتفلقية على كرسيه المتحرك خلال تصويته بالانتخابات ويتناقلون فيديو يظهر إخوته وقريبه الطفل الغريب صاحب النظارة | بوليتيك
مثير وبالفيديو.. الجزائريون يسخرون من بوتفلقية على كرسيه المتحرك خلال تصويته بالانتخابات ويتناقلون فيديو يظهر إخوته وقريبه الطفل الغريب صاحب النظارة
تناقلت العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يظهر لحظة قيام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتصويت، ولحظة قيام شقيقيه السعيد بوتفليقة، وناصر بوتفليقة بالإدلاء

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يظهر لحظة قيام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتصويت، ولحظة قيام شقيقيه السعيد بوتفليقة، وناصر بوتفليقة بالإدلاء بصوتهما في الانتخابات التشريعية.

وتفاعل آلاف الجزائريين مع هذه الفيديوهات، حيث ركز البعض على الطريقة التي أدلى بها بوتفليقة بصوته الانتخابي، واصفين إياه بالعاجز وبالرئيس "الحي الميت" بعد أن وجد صعوبة في القيام بهذه العملية واستعان بالموجودين إلى جانبه، ومن جهة أخرى استغل البعض الفرصة وركز على شقيقي بوتفليقة وخاصة قريبه الطفل صاحب النظارة، موضحين أن كل شيء تغير في الجزائر ومن بينها بوتفيلقة الذي أصبح عاجزا باستثناء هذا الطفل الذي لم يتغير شكله وطوله.

ونشر بعض النشطاء الجزائريون صور بوتفيلقة بصحة جيدة وإلى جانبه الطفل المذكور، وصورة ثانية تظهر نفس الطفل لكن هذه المرة وبوتفليقة مقعد وغير قادر على الحركة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات التشريعية الشكل الطفل صاحب النظارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هل يقطع بن كيران العمرة لإنقاذ البيجيدي من الإنقسام؟ | بوليتيك

هل يقطع بن كيران ''العمرة'' لإنقاذ ''البيجيدي '' من الإنقسام؟

أعضاء الحركة التصحيحية يهاجمون لشكر ويتوعدون بكشف المستور | بوليتيك

أعضاء ''الحركة التصحيحية'' يهاجمون ''لشكر'' ويتوعدون بكشف ''المستور''

الملك محمد السادس يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة أخيه الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود | بوليتيك

الملك محمد السادس يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة أخيه الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف تفاصيل مثيرة بخصوص عزلها لموظفة بعد تضامن جمعيات حقوقية معها | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف تفاصيل مثيرة بخصوص عزلها لموظفة بعد تضامن جمعيات حقوقية معها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | عادل الميلودي على قناة الحرة الاماراتية | قنوات أخرى
منذ 26 دقيقة

بالفيديو | عادل الميلودي على قناة الحرة الاماراتية

عاجل و بالفيديو.. شوفو أشنو واقع أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بعد اعتقال مول الشكارة والأم تناشد المسؤولين:طلقو ليا ولدي | بــووز

عاجل و بالفيديو.. شوفو أشنو واقع أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بعد اعتقال مول الشكارة والأم تناشد المسؤولين:طلقو ليا ولدي

بعد مراكش..طوموبيلة تحرقات فكازا | بــووز

بعد مراكش..''طوموبيلة'' تحرقات فكازا

اعتراف طالبة من قلب الكلية..كاين الجنس فالجامعات مقابل النقط (فيديو) | بــووز

اعتراف طالبة من قلب الكلية..كاين الجنس فالجامعات مقابل النقط (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:هذا ما قرره القضاء في قضية ولد الصنهاجي | ثقافة و فنون
منذ 5 دقائق

عاجل:هذا ما قرره القضاء في قضية ولد الصنهاجي

لاماب تكشف تفاصيل جريمة قتل مصورها الصحافي حسن السحيمي بتمارة | صحافة

لاماب تكشف تفاصيل جريمة قتل مصورها الصحافي حسن السحيمي بتمارة

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو | مجتمع

هذه العقوبة الحبسية المقررة في حق يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو

عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي | مجتمع

عاجل:بعد عودة الأسرة الملكية من ميامي..الفرحة تدخل القصر الملكي

﻿ ﻿
اليوم 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.