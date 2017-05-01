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هل يقطع بن كيران ''العمرة'' لإنقاذ ''البيجيدي '' من الإنقسام؟

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 16:18 هل يقطع بن كيران العمرة لإنقاذ البيجيدي من الإنقسام؟ | بوليتيك
هل يقطع بن كيران ''العمرة'' لإنقاذ ''البيجيدي '' من الإنقسام؟
وصلت الخصومة والصراع بين أعضاء وقادة حزب العدالة والتنمية، حدا يصعب تجاوزه بدون خسائر تنظيمية أو على الأقل معرفة مخرجاته السياسية داخل الحزب الذي يسير الحكومة للمرة الثانية على التوالي منذ

بوليتيك
شوف تيفي

وصلت الخصومة والصراع بين أعضاء وقادة حزب العدالة والتنمية، حدا يصعب تجاوزه بدون خسائر تنظيمية أو على الأقل معرفة مخرجاته السياسية داخل الحزب الذي يسير الحكومة للمرة الثانية على التوالي منذ الدستور الجديد للمملكة الذي دخل حيز التنفيد بعد إستفتاء سنة 2011.

وأمام لجوء قادة حزب العدالة والتنمية إلى صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك لمهاجمة زملائهم في الحزب، كحالة القيادي والوزير الحالي ''عزيز الرباح'' مع البرلمانية المثيرة للجدل والمحسوبة على التيار المحافظ والتقليدي داخل الحزب ''آمنة ماء العينين''، حيث كشفت آخر الأخبار القادمة من المملكة العربية السعودية وبالضبط من الديار المقدسة، تفيد بعودة قريبة للأمين العام عبد الإله بن كيران لإنقاذ حزب ''المصباح'' من الضياع بعد ما أعلن في وقت سابق، عن قرب إنهاء مساره السياسي على رأس الحزب.

وقالت مصادر مطلعة، أن عبد الإله بن كيران لن يكمل الثلاثة أسابيع التي كانت مبرمجة لتأدية العمرة، حيث من المنتظر أن يعود بن كيران سريعا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد المكالمات الهاتفية التي أجراها مع عدد من قيادات الحزب والتي وصفت الوضع بالخطير وصل حد إتهام أعضاء معروفين بتزعم تيارات داخل الحزب، تزامنا وقرب إعلان اللجنة التحضيرية للحزب عن أشغالها وتحديد موعد للمؤتمر المقبل للحزب الذي سيختار قيادة جديدة.

وأفادت ذات المصادر، أن شخصيات سياسية من تونس وتركيا، إتصلت بقياديين في حزب العدالة والتنمية، تستفسر عن صحة الأخبار الرائجة حول وجود إنقسام كبير في الرؤى بين مكونات الحزب، وهي الواقعة التي أغضبت بن كيران كثيرا، خاصة والصمت المطبق للشخصيات المؤثرة في حزب المصباح ''كمصطفى الرميد'' مثلا، الذي يرفض الخوض الموضوع.


‫شوف تيفي

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البرلمان عبد الإله بن كيران العمرة الديار المقدسة شوف تيفي

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