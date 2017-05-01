النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط ''مقتل'' صحفي ''لاماب'' و هذه هي الخطوة المؤثرة التي أقدمت عليها ﻿

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيان تعزية في وفاة المصور الصحفي ''حسن السحيمي'' بوكالة المغرب العربي للأنباء و الذي عثر عليه مقتولا, داخل منزله بمدينة تمارة إثر تعرضه لجريمة نكراء .



شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيان تعزية في وفاة المصور الصحفي ''حسن السحيمي'' بوكالة المغرب العربي للأنباء و الذي عثر عليه مقتولا, داخل منزله بمدينة تمارة إثر تعرضه لجريمة نكراء .



و جاء في بيان النقابة '' بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الزميل حسن السحيمي المصور الصحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء إثر جريمة نكراء بمنزله بمدينة تمارة الرباط وذلك يوم أمس الأربعاء، الراحل الذي التحق بالوكالة سنة 1993، كان في منتهى الطيبوبة والأخلاق العالية والهدوء''.



و أضاف البيان , أنه '' وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة لعائلة الفقيد و أصدقائه و للجسم الصحفي عامة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح الجنان ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان , إنا لله و إنا إليه راجعون.



و كانت عائلة الهالك قد عثرت على جثة الضحية داخل منزله مهشم الرأس مكبل الرجلين و اليدين , مدرجا في دمائه بعد أن فقدت به الإتصال مدة يومين قبل أن تكسر الباب لتكتشف أن قريبهم قتل داخل بيته .





