مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

كشفت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، عن تفاصيل جريمة قتل لا تصدق، ويتعلق الأمر بمواطن سوري يبلغ من العمر ''37 عاماً''، أقدم على قتل رضيعته البالغة من العمر قيد حياتها تسعة أشهر، بـ ''العض''حتى لا تكبر

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، عن تفاصيل جريمة قتل لا تصدق، ويتعلق الأمر بمواطن سوري يبلغ من العمر "37 عاماً"، أقدم على قتل رضيعته البالغة من العمر قيد حياتها تسعة أشهر، بـ "العض"حتى لا تكبر وتجلب له "العار" والمشاكل.

وأوضحت المصادر ذاتها في كشفها عن خيوط هذه الجريمة البشعة أن القاتل المدعو "زياد" حمل طفلته الرضيعة ابنة الأشهر التسعة وبدأ بالتعامل معها بقسوة وعنف بمنزله بدمشق، وعندها طلبت الأم من زوجها أن تأخذ منه الرضيعة خوفاً من تعرضه للأذى، هددها وقال إنه يعلم جيدا كيف يتعامل مع ابنتته الصغيرة، لتسارع إلى منزل أسرتها طلبا للنجدة.

وأضافت ذات المصادر أن الوالد القاتل، اتصل بزوجته وأخبرهها بوفاة الرضيعة، لتقوم الأم المكلومة بإبلاغ الشرطة التي أوقفتهما معا بعد تبادلهما الاتهامات، إلا أن التحقيقات الأولية أكدت تورط الزوج في الجريمة، حيث قام بتعنيف رضيعته وعضها في مناطق مختلفة من جسدها.