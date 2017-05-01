 مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي

مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل:تســــــريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة هاذ الأسبوع | مجتمع

عاجل:تســــــريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة هاذ الأسبوع

خطير .. كونطرولا الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس | مجتمع

خطير .. ''كونطرولا'' الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس

أعضاء الحركة التصحيحية يهاجمون لشكر ويتوعدون بكشف المستور | بوليتيك

أعضاء ''الحركة التصحيحية'' يهاجمون ''لشكر'' ويتوعدون بكشف ''المستور''

الملك محمد السادس يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة أخيه الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود | بوليتيك

الملك محمد السادس يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة أخيه الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود

عاجل وصادم.. بعد الطفلة إيديا: طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفارق الحياة والسبب سبيطار مسدود ضواحي فاس+صور | حوادث و حقوق

عاجل وصادم.. بعد الطفلة إيديا: طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفارق الحياة والسبب سبيطار مسدود

صادم وبالصور..بمناسبة ما يسمى بـ شعبانة:سحور خطير بمقبرة بالمغرب | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..بمناسبة ما يسمى بـ ''شعبانة'':سحور خطير بمقبرة بالمغرب

فضيحة وبالفيديو.. زوج يكتشف خيانة زوجته مع شقيقه الأصغر بعد انتشار صورهما في المواقع الإباحية.. ويسامحها مقابل هذا الشرط+تفاصيل صادمة | دولي

فضيحة وبالفيديو.. زوج يكتشف خيانة زوجته مع شقيقه الأصغر بعد انتشار صورهما في المواقع الإباحية..

بالصور.. بوتفلية يدلي بصوته الإنتخابي وسط نسبة مشاركة محتشمة | دولي

بالصور.. بوتفلية يدلي بصوته الإنتخابي وسط نسبة مشاركة ''محتشمة''

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 15:43 مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي
مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة
كشفت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، عن تفاصيل جريمة قتل لا تصدق، ويتعلق الأمر بمواطن سوري يبلغ من العمر ''37 عاماً''، أقدم على قتل رضيعته البالغة من العمر قيد حياتها تسعة أشهر، بـ ''العض''حتى لا تكبر

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، عن تفاصيل جريمة قتل لا تصدق، ويتعلق الأمر بمواطن سوري يبلغ من العمر "37 عاماً"، أقدم على قتل رضيعته البالغة من العمر قيد حياتها تسعة أشهر، بـ "العض"حتى لا تكبر وتجلب له "العار" والمشاكل.

وأوضحت المصادر ذاتها في كشفها عن خيوط هذه الجريمة البشعة أن القاتل المدعو "زياد" حمل طفلته الرضيعة ابنة الأشهر التسعة وبدأ بالتعامل معها بقسوة وعنف بمنزله بدمشق، وعندها طلبت الأم من زوجها أن تأخذ منه الرضيعة خوفاً من تعرضه للأذى، هددها وقال إنه يعلم جيدا كيف يتعامل مع ابنتته الصغيرة، لتسارع إلى منزل أسرتها طلبا للنجدة.

وأضافت ذات المصادر أن الوالد القاتل، اتصل بزوجته وأخبرهها بوفاة الرضيعة، لتقوم الأم المكلومة بإبلاغ الشرطة التي أوقفتهما معا بعد تبادلهما الاتهامات، إلا أن التحقيقات الأولية أكدت تورط الزوج في الجريمة، حيث قام بتعنيف رضيعته وعضها في مناطق مختلفة من جسدها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الرضيعة العار النجدة الزوجة الزوج الوالد الأم الجريمة البشعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة وبالفيديو.. زوج يكتشف خيانة زوجته مع شقيقه الأصغر بعد انتشار صورهما في المواقع الإباحية.. ويسامحها مقابل هذا الشرط+تفاصيل صادمة | دولي

فضيحة وبالفيديو.. زوج يكتشف خيانة زوجته مع شقيقه الأصغر بعد انتشار صورهما في المواقع الإباحية.. ويسامحها مقابل هذا الشرط+تفاصيل صادمة

بالصور.. بوتفلية يدلي بصوته الإنتخابي وسط نسبة مشاركة محتشمة | دولي

بالصور.. بوتفلية يدلي بصوته الإنتخابي وسط نسبة مشاركة ''محتشمة''

اقبال ضعيف على الإنتخابات الجزائرية و أخبار عن إدلاء بوتفليقة بصوته دون بث الصور | دولي

اقبال ضعيف على الإنتخابات الجزائرية و أخبار عن إدلاء ''بوتفليقة'' بصوته دون بث الصور

عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر بالموازاة مع الانتخابات التشريعية+تفاصيل خطيرة | دولي

عاجل وبالفيديو.. نايضة في الجزائر بالموازاة مع الانتخابات التشريعية+تفاصيل خطيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل و بالفيديو.. شوفو أشنو واقع أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بعد اعتقال مول الشكارة والأم تناشد المسؤولين:طلقو ليا ولدي | بــووز
منذ 10 ثواني

عاجل و بالفيديو.. شوفو أشنو واقع أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بعد اعتقال مول الشكارة والأم تناشد المسؤولين:طلقو ليا ولدي

بعد مراكش..طوموبيلة تحرقات فكازا | بــووز

بعد مراكش..''طوموبيلة'' تحرقات فكازا

اعتراف طالبة من قلب الكلية..كاين الجنس فالجامعات مقابل النقط (فيديو) | بــووز

اعتراف طالبة من قلب الكلية..كاين الجنس فالجامعات مقابل النقط (فيديو)

بالفيديو..مشاركين في للا لعروسة يستهزءان بكوبل الخميسات‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..مشاركين في للا لعروسة يستهزءان بكوبل الخميسات‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | دولي
منذ 11 دقيقة

مروع.. شاب يقتل رضيعته عضًا خوفا من العار.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

عاجل:تســــــريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة هاذ الأسبوع | مجتمع

عاجل:تســــــريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة هاذ الأسبوع

خطير .. كونطرولا الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس | مجتمع

خطير .. ''كونطرولا'' الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس

أعضاء الحركة التصحيحية يهاجمون لشكر ويتوعدون بكشف المستور | بوليتيك

أعضاء ''الحركة التصحيحية'' يهاجمون ''لشكر'' ويتوعدون بكشف ''المستور''

﻿ ﻿
اليوم 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.