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بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 15:21 عاجل:تســــــريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة هاذ الأسبوع | مجتمع
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بعد خروج كوبل ورززات '' أنور و حورية'' من برنامج للا لعروسة، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن كوبل مدينة الرباط أُقصي من البرنامج الذي يبث على القناة الأولى كل سبت .

شوف تيفي:م غ

بعد خروج كوبل ورززات " أنور و حورية" من برنامج للا لعروسة، علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن كوبل مدينة الرباط أُقصي من البرنامج الذي يبث على القناة الأولى كل سبت .

وحسب المصدر ذاته فإن الحلقة المقبلة للبرنامج، والتي ستبث ليلة السبت المقبل على القناة الأولى ستعرف إقصاء ممثلي مدينة الرباط "حميد و رقية"

ويحظى برنامج للا لعروسة في نسخته لهذه السنة (2017) بمتابعة كبيرة من طرف المغاربة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الخميسات القناة الأولى برنامج للا العروسة

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