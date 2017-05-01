عاجل:تســــــريب..ها الكوبل لي غادي يخرج من للا لعروسة هاذ الأسبوع ﻿

بعد خروج كوبل ورززات '' أنور و حورية'' من برنامج للا لعروسة، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن كوبل مدينة الرباط أُقصي من البرنامج الذي يبث على القناة الأولى كل سبت .

شوف تيفي:م غ

بعد خروج كوبل ورززات " أنور و حورية" من برنامج للا لعروسة، علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن كوبل مدينة الرباط أُقصي من البرنامج الذي يبث على القناة الأولى كل سبت .



وحسب المصدر ذاته فإن الحلقة المقبلة للبرنامج، والتي ستبث ليلة السبت المقبل على القناة الأولى ستعرف إقصاء ممثلي مدينة الرباط "حميد و رقية"



ويحظى برنامج للا لعروسة في نسخته لهذه السنة (2017) بمتابعة كبيرة من طرف المغاربة.