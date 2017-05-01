 خطير .. ''كونطرولا'' الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير .. كونطرولا الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس | مجتمع

خطير .. ''كونطرولا'' الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس

أعضاء الحركة التصحيحية يهاجمون لشكر ويتوعدون بكشف المستور | بوليتيك

أعضاء ''الحركة التصحيحية'' يهاجمون ''لشكر'' ويتوعدون بكشف ''المستور''

الملك محمد السادس يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة أخيه الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود | بوليتيك

الملك محمد السادس يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة أخيه الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود

عاجل وصادم.. بعد الطفلة إيديا: طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفارق الحياة والسبب سبيطار مسدود ضواحي فاس+صور | حوادث و حقوق

عاجل وصادم.. بعد الطفلة إيديا: طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفارق الحياة والسبب سبيطار مسدود

صادم وبالصور..بمناسبة ما يسمى بـ شعبانة:سحور خطير بمقبرة بالمغرب | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..بمناسبة ما يسمى بـ ''شعبانة'':سحور خطير بمقبرة بالمغرب

فضيحة وبالفيديو.. زوج يكتشف خيانة زوجته مع شقيقه الأصغر بعد انتشار صورهما في المواقع الإباحية.. ويسامحها مقابل هذا الشرط+تفاصيل صادمة | دولي

فضيحة وبالفيديو.. زوج يكتشف خيانة زوجته مع شقيقه الأصغر بعد انتشار صورهما في المواقع الإباحية..

بالصور.. بوتفلية يدلي بصوته الإنتخابي وسط نسبة مشاركة محتشمة | دولي

بالصور.. بوتفلية يدلي بصوته الإنتخابي وسط نسبة مشاركة ''محتشمة''

اعتراف طالبة من قلب الكلية..كاين الجنس فالجامعات مقابل النقط (فيديو) | مجتمع

اعتراف طالبة من قلب الكلية..كاين الجنس فالجامعات مقابل النقط (فيديو)

عاجل وبالصور..حريق مهول بسيارة وسط أكبر شارع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول بسيارة وسط أكبر شارع بالبيضاء

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

خطير .. ''كونطرولا'' الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 15:15 خطير .. كونطرولا الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس | مجتمع
خطير .. ''كونطرولا'' الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس
في حادث يثير أكثر من علامة استياء تعرض عدد من ركاب حافلة للنقل الحضري بمدينة سلا صباح اليوم الخميس لسيل من الإهانات و السب و الشتم من طرف مراقبين تابعين لهاته الشركة .

شوف تيفي

 في حادث يثير أكثر من علامة استياء تعرض عدد من ركاب حافلة للنقل الحضري بمدينة سلا صباح اليوم الخميس لسيل من الإهانات و السب و الشتم من طرف مراقبين تابعين لهاته الشركة .

 وصرحت إحدى الراكبات أن فصول هذا الحادث وقعت عند حدود الساعة 8 صباحا في الحافلة رقم 38 الرابطة بين مدينتي سلا و الرباط و بالضبط على مستوى حي "الانبعاث" عندما  صعد إلى الحافلة 3 مراقبين شابة رفقة اثنين من المراقبين , ويضيف المصدر أن المراقبين اكتشفوا أن طالبتين لم تؤديا ثمن التذكرة , ليشرع المراقبون في استفزازهم للطالبتين بعيدا عم القانون .

 و حسب مصادر شوف تيفي،فقد تضامن ركاب  الحافلة مع الشابتين و قرر أحد الركاب تسديد ثمن التذاكر نيابة عنهما ’ إلا أن المراقبين تمادوا في تصرفاتهم "الغير القانونية" يضيف المصدر , مما جعلهم يدخلون في شجار و صراع مع جميع الركاب دون اسثتناء .

المصدر أضاف أن المراقبين قرروا تحويل وجهة الحافلة نحو مركز الشرطة , مما أثار حفيظة عموم من الموظفين و المستخدمين و الطلبة الذين تأخروا عن مقرات عملهم و فصولهم الدراسية .

 الركاب المتضررون يضيف المصدر توجهوا جماعة بعد هذا التصرف اللاأخلاقي نحو الدائرة الأمنية التابعة لحي السلام من أجل تحرير شكاية في حق المراقبين و الذين يبدو أنهم تفننوا في تلقين الركاب أقبح عبارات السب و الشتم يضيف المصدر حيث قرروا متابعتهم بتهم السب و الشتم .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

كونطرولات شوف تيفي الغير القانونية سلا الانبعاث

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

اعتراف طالبة من قلب الكلية..كاين الجنس فالجامعات مقابل النقط (فيديو) | مجتمع

اعتراف طالبة من قلب الكلية..كاين الجنس فالجامعات مقابل النقط (فيديو)

عاجل وحصري.. فضيحة تهز برنامج ماستر شاف...الفائز باللقب يُفجرها: ما بغاوش يعطيوني 40 ميلون اللي ربحت | مجتمع

عاجل وحصري.. فضيحة تهز برنامج ماستر شاف''...الفائز باللقب يُفجرها:'' ما بغاوش يعطيوني 40 ميلون اللي ربحت

عاجل.. هذا هو جديد مول الشكارة المعتقل | مجتمع

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

كباري يتسبب في تنقيل عميد ممتاز من أكادير نحو مراكش | مجتمع

''كباري'' يتسبب في تنقيل عميد ممتاز من أكادير نحو مراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد مراكش..طوموبيلة تحرقات فكازا | بــووز
منذ 3 ثواني

بعد مراكش..''طوموبيلة'' تحرقات فكازا

اعتراف طالبة من قلب الكلية..كاين الجنس فالجامعات مقابل النقط (فيديو) | بــووز

اعتراف طالبة من قلب الكلية..كاين الجنس فالجامعات مقابل النقط (فيديو)

بالفيديو..مشاركين في للا لعروسة يستهزءان بكوبل الخميسات‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..مشاركين في للا لعروسة يستهزءان بكوبل الخميسات‎

يحدث في المغرب..رجل متزوج بأربع نساء ويطالب بالخامسة لمحاربة العزوف عن الزواج (فيديو) | قنوات أخرى

يحدث في المغرب..رجل متزوج بأربع نساء ويطالب بالخامسة لمحاربة العزوف عن الزواج (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير .. كونطرولا الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس | مجتمع
منذ 4 دقائق

خطير .. ''كونطرولا'' الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس

أعضاء الحركة التصحيحية يهاجمون لشكر ويتوعدون بكشف المستور | بوليتيك

أعضاء ''الحركة التصحيحية'' يهاجمون ''لشكر'' ويتوعدون بكشف ''المستور''

الملك محمد السادس يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة أخيه الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود | بوليتيك

الملك محمد السادس يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة أخيه الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود

عاجل وصادم.. بعد الطفلة إيديا: طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفارق الحياة والسبب سبيطار مسدود ضواحي فاس+صور | حوادث و حقوق

عاجل وصادم.. بعد الطفلة إيديا: طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفارق الحياة والسبب سبيطار مسدود

﻿ ﻿
اليوم 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.