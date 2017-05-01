خطير .. ''كونطرولا'' الطوبيس بسلا حيحو على الركاب و القضية سالات عند البوليس ﻿

شوف تيفي
في حادث يثير أكثر من علامة استياء تعرض عدد من ركاب حافلة للنقل الحضري بمدينة سلا صباح اليوم الخميس لسيل من الإهانات و السب و الشتم من طرف مراقبين تابعين لهاته الشركة .
وصرحت إحدى الراكبات أن فصول هذا الحادث وقعت عند حدود الساعة 8 صباحا في الحافلة رقم 38 الرابطة بين مدينتي سلا و الرباط و بالضبط على مستوى حي "الانبعاث" عندما صعد إلى الحافلة 3 مراقبين شابة رفقة اثنين من المراقبين , ويضيف المصدر أن المراقبين اكتشفوا أن طالبتين لم تؤديا ثمن التذكرة , ليشرع المراقبون في استفزازهم للطالبتين بعيدا عم القانون .
و حسب مصادر شوف تيفي،فقد تضامن ركاب الحافلة مع الشابتين و قرر أحد الركاب تسديد ثمن التذاكر نيابة عنهما ’ إلا أن المراقبين تمادوا في تصرفاتهم "الغير القانونية" يضيف المصدر , مما جعلهم يدخلون في شجار و صراع مع جميع الركاب دون اسثتناء .
المصدر أضاف أن المراقبين قرروا تحويل وجهة الحافلة نحو مركز الشرطة , مما أثار حفيظة عموم من الموظفين و المستخدمين و الطلبة الذين تأخروا عن مقرات عملهم و فصولهم الدراسية .
الركاب المتضررون يضيف المصدر توجهوا جماعة بعد هذا التصرف اللاأخلاقي نحو الدائرة الأمنية التابعة لحي السلام من أجل تحرير شكاية في حق المراقبين و الذين يبدو أنهم تفننوا في تلقين الركاب أقبح عبارات السب و الشتم يضيف المصدر حيث قرروا متابعتهم بتهم السب و الشتم .
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