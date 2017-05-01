أعضاء ''الحركة التصحيحية'' يهاجمون ''لشكر'' ويتوعدون بكشف ''المستور'' ﻿

عقد أعضاء المكتب السياسي الغاضبين من طريقة التحضير للمؤتمر النقبل لحزب الإتحاد الإشتراكي، ندوة صحفية صباح اليوم بمقر هيئة المحامين بالرباط، لكشف الأسباب الحقيقية عن تشكيلهم ''لحركة تصحيحية'' داخل

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عقد أعضاء المكتب السياسي الغاضبين من طريقة التحضير للمؤتمر النقبل لحزب الإتحاد الإشتراكي، ندوة صحفية صباح اليوم بمقر هيئة المحامين بالرباط، لكشف الأسباب الحقيقية عن تشكيلهم "لحركة تصحيحية" داخل الحزب.



وتوعد الغاضبون بمواجهة إدريس لشكر واللجنة التحضيرية للمؤتمر ، عبر اللجوء إلى مؤسسات الحزب وتنظيماته الموازية، للطعن في المقررات التنظيمية والتوجيهية، والتي يتهمون إدريس لشكر بالتحكم فيها، كخطوة إستباقية للسيطرة على الحزب.



وألح أعضاء المكتب السياسي خلال الندوة الصحفية، على وجوب إعادة التحضير للمؤتمر المقبل، مؤكدين عزمهم على مواصلة خطواتهم التصعيدية، من دون الكشف عنها، حيث صرحوا بأنه سيتم الإعلان عنها في حينها.