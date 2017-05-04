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عاجل وصادم.. بعد الطفلة إيديا: طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفارق الحياة والسبب سبيطار مسدود ضواحي فاس+صور

بتاريــخ : 4 ماي 2017 / 14:51 عاجل وصادم.. بعد الطفلة إيديا: طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفارق الحياة والسبب سبيطار مسدود ضواحي فاس+صور | حوادث و حقوق
عاجل وصادم.. بعد الطفلة إيديا: طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفارق الحياة والسبب سبيطار مسدود ضواحي فاس+صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص، اليوم الخميس، أن سيناريو مشابه تقريبا لوفاة الطفلة ''إيديا'' بتتغير، وقع أمس الأربعاء ضواحي مدينة فاس، حيث لفظت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة أنفاسها الأخيرة أمام بوابة

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص، اليوم الخميس، أن سيناريو مشابه تقريبا لوفاة الطفلة "إيديا" بتتغير، وقع أمس الأربعاء ضواحي مدينة فاس، حيث لفظت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة أنفاسها الأخيرة أمام بوابة المركز الصحي بسبع عيون.

وأوضح المصدر ذاته أن الطفلة المسماة "هاجر" البالغة من العمر قيد حياتها 5 سنوات، تعرضت للاختناق خلال زيارة أسرتها المنحدرة من مدينة الدار البيضاء إلى منطقة سبع عيون ضواحي العاصمة العلمية فاس، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى المركز الصحي إلا أن أسرة هذه الطفلة وجدته مقفلا وبلا طاقم طبي، لتلفظ الراحلة أنفاسها الأخيرة في مشهد تم وصفه بالمأساوي الذي يدمي القلوب ويهز النفوس.

وأكد ذات المصدر أن أسرة الضحية، نقلت اليوم الخميس، جثمان الطفلة من منطقة سبع عيون إلى مدينة الدار البيضاء حتى يتم دفنها بعد أن فقدت حياتها بسبب مركز صحي مقفل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيناريو تنغير إيديا العاصمة العلمية طاقم طبي

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